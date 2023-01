Rocío Carrasco se sincera con Alba Carrillo y Nagore Robles y habla como nunca de Fidel Albiac

MADRID, 26 (CHANCE)

Tras su sorprendente y aplaudido paso por el 'Mediafest', Rocío Carrasco ha reaparecido en el podcast que Alba Carrillo y Nagore Robles presentan en 'Mtmad', 'Nos hemos liado'. De lo más relajada al estar rodeada de dos buenas amigas, y sin ocultar que está atravesando un gran momento a todos los niveles, la hija de Rocío Jurado se ha abierto como nunca. Y además de hablar de lo enamorada que está de Fidel Albiac, ha respondido a una de las preguntas que más nos hemos hecho desde que rompió su silencio - hace casi dos años - con su docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva': ¿Es feliz?

"Llevo tiempo feliz, hay muchas parcelas de tu vida que te aportan felicidad. Me ha costado. Yo no te puedo decir que sea feliz porque hay cosas que no las podré cambiar y tengo que acostumbrarme a vivir de así. Pero es verdad que una parte te va dejando camino a que puedas ser feliz y eso está muy bien" ha confesado, confirmando así que, a pesar de su nula relación con sus hijos Rocío y David Flores, puede decir que le gusta su vida actual y en quién se ha convertido después de una "reinvención" que, ha reconocido, le costó tanto que no quiere volver a verse en una tesitura similar.

Y hablando de este tema, es innegable el papel que Fidel Albiac, su pareja y gran pilar desde hace 23 años, tiene en su felicidad. Sobre él se ha centrado parte de la divertida entrevista en la que, además de no escatimar en piropos hacia su marido, ha revelado que su boda, el 7 de septiembre de 2016, fue "el día más feliz de mi vida". "Nos casamos agradecer a la gente que nos quería el haber estado con nosotros durante tantos años. Tengo las fotos en el ordenador y la carpeta se llama 'el día más feliz de mi vida'" ha contado.

Enamoradísima, Rocío ha confesado que no puede elegir solo una cosa de Fidel porque, como reconoce, "me encanta él entero. Mi marido es como el vino, según pasa el tiempo más bueno está. Va a mejor siempre".

Y no solo le gusta su físico porque, como asegura convencida, no hay nada que no soporte del sevillano: "No hay nada que me cargue de él. No hay nada que haga mal. Es muy madrugador. Es un tío súper equitativo", ha afirmado orgullosa.

Unos piropos a los que se ha sumado Alba Carrillo - "me chifla, le amo, es guay, buen tío, divertido" - antes de añadir en tono de broma que algún día tendrían q hacer un trío, o un cuarteto, con Nagore y Fidel. Algo que Rocío, entre risas, ha dejado claro que no sucederá porque, como ha asegurado, "él no está libre ni va a estar libre nunca. Yo a él te lo dejo un ratito, pero para algunas cosas".