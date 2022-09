Rocío Carrasco vuelve a hablar sobre Amador, Gloria Mohedano y Rosa Benito

MADRID, 22 (CHANCE)

Rocío Carrasco ha vuelto a hablar en 'Sálvame Diario', esta vez con un vídeo inédito que ha emitido el programa esta tarde en el que se despacha a gusto contra Amador, Gloria Mohedano, Rosa Benito y José Ortega Cano. En sus palabras podemos ver lo que tantas veces ha dicho en los medios de comunicación: ya no tiene miedo, por eso ha hablado alto y claro sobre las actitudes que han tenido sus familiares estas últimas semanas.

En cuanto al cara a cara que podría tener con Ortega Cano, Rocío está segura de que no va a ser posible porque "le falta, al matador le falta, es muy valiente para unas cosas y muy cobarde para otras". Por lo que nos quedamos con las ganas de ver todo lo que el torero tenía que decirle a la hija de la Jurado después de escuchar su testimonio en televisión.

Rocío también ha explicado que "las reacciones del entorno de mi madre son como pataletas, sin fundamentos", por eso les aconseja que "se esperen porque queda más, estamos en el capítulo seis o siete y quedan más capítulos". Eso sí, asegura que "mi familia tienen la imagen que tienen, antes no se sabía y ahora se sabe".

Ha tenido palabras para Amador, confesando que sus comentarios contra la marea fucsia "le retratan y no tiene vergüenza", sobre Rosa Benito ha dicho en tono irónico que siempre "ha sido artista y lo digo desde el punto de vista bueno" y de Gloria Mohedano ha expresado que "le hubiese gustado ser mi madre".

Por último, Rocío ha dejado claro que "no estoy viendo el reality de Gloria Camila" por lo que no sabe "qué hará, no sé si verá las cosas o no", por eso mismo desvela que para que se produzca el acercamiento con ella, "tendrían que suceder muchas cosas antes, me encantaría que todo el mundo fuera feliz, pero muchas veces la vida es lo que es".