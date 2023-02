Rocío Crusset nos confiesa que no tiene ganas de pasar por el altar

MADRID, 18 (CHANCE)

Rocío Crusset se dejó ver este viernes en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en el desfile de la firma Duarte, y nos habló de todo, pero en concreto de la boda de su padre, el periodista Carlos Herrera y Pepa Gea. La modelo sigue afincada en EEUU, con sus proyectos como modelo y su línea de joyas, y lo cierto es que no se plantea volver a España, al menos por el momento.

"Dejé de plantearme qué hacer en unos años de momento, estoy muy bien allí, el balance entre Europa y EEUU es lo que mantiene estable" nos comentaba cuando le preguntábamos si volverá a España. Y es que, al final, sigue teniendo mucho contacto con su familia porque "nos vemos muchos si no voy yo vienen ellos y nos vemos en algún punto en común".

Rocío nos ha confesado cómo vivió la boda de su padre con Pepa: "estuvimos allí, muy normal, muy tranquilos, no lo vivimos como ¡Ah, una boda! fue una comida normal, que tuvimos y ya está". Una ceremonia que no le pilló de sorpresa porque la relación estaba muy asentada: "cuando hay dos personas que llevan un tiempo, cada uno tiene su vida, su familia, su trabajo, cada uno lo suyo, el casarse ahora no cambian nada es un compromiso que te apetece hacer porque estás enamorado y claro, pues".

De hecho, la modelo nos ha desvelado que un día le comentó a su padre "'os veo muy en serio' y me dijo 'sí, nos casaremos', fue normal, nada anormal, ni de sopetón". Además, Rocío nos confesó que Pepa "es encantadora, nos llevamos todos muy bien, quiero ver a mi padre feliz que es lo que me importa, es una pequeña parte de mi familia".

Una alegría que el periodista no sólo ha compartido con sus hijos, también con Mariló Montero, con la que ya sabemos que tiene una muy buena relación: "por supuesto, se llevan muy bien y mi madre solo quiere la felicidad de mi padre, por supuesto, y si mi padre es feliz ella es la primera que se alegra, por supuesto".

Por su parte, Rocío no tiene pensado pasar por el altar con Maggio Cipriani: "no me planteo nada, estoy tan bien como estoy, tan contenta y si pasa va a ser muy discreto, no me veo vestida de novia, caminando a un altar, algo mucho más sencillo", por lo que tendremos que esperar para ver a la modelo celebrar -de alguna manera- su amor con el italiano.