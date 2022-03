Rocío Flores aclara cómo es su relación con Gloria Camila, condena a Marta Riesco y siembra la duda sobre Manuel Bedmar

La hija de Rocío Carrasco ha reaparecido en 'El programa de Ana Rosa' y ha aclarado las polémicas en las que se va visto envuelta en la última semana

MADRID, 4 (CHANCE)

"Estoy, que no es poco. No llevo bien mucho tiempo, pero estoy" ha confesado una Rocío Flores visiblemente incómoda en su visita este viernes al programa de 'AR', consciente de los frentes que la han sacudido en los últimos días.

A su posible distanciamiento de Gloria Camila tras las declaraciones de su tía asegurando que a día de hoy no tendría relación con Antonio David Flores de saber lo que ahora sabe sobre sus declaraciones sobre su familia, se unen los rumores sobre su ruptura con Manuel Bedmar y las presuntas infelidades de su pareja desde hace seis años, y las imágenes de su padre saliendo de casa de Marta Riesco, que demuestran que su noviazgo está más que consolidado.

Varias polémicas que Rocío ha afrontado de manera muy diferente.

¿QUË HAY DE CIERTO EN SU RUPTURA CON MANUEL BEDMAR?

Un asunto sobre el que la influencer no se ha querido pronunciar porque "Manuel es una persona anónima y no forma parte del medio". "Soy un personaje público pero jamás he comercializado con mi relación ni he hablado de mi vida privada, y no voy a cruzar ese límite", ha explicado, dejando claro que "no voy a entrar a dar explicaciones de mi privacidad y así me voy a seguir manteniendo".

Insistiendo en que no tendría ningún problema en hacerlo pero que no piensa entrar en confirmar ni desmentir para no crear un precedente - "no voy a cruzar ese límite, Manuel es una persona anónima y me voy a mantener al margen" ha dicho - Rocío no ha sucumbido a las preguntas de Joaquín Prat y no ha aclarado si continúa con su novio.

¿Participará Manuel en 'Supervivientes'? Otra cuestión sin aclarar, aunque ha dejado caer que no: "Hasta donde yo tengo entendido no. Siempre ha sido anonimo y quiere seguir siendo así".

"Manuel es una persona súper trabajadora y todo lo que tiee lo ha conseguido él solito y la casa es alquilada y no commprada y la pagamos los dos", ha puntualizado.

SOBRE LA RELACIÓN DE SU PADRE Y MARTA RIESCO

Visiblemente incómoda, Rocío ha confirmado que ha podido ver las imágenes de Antonio David saliendo de casa de Marta Riesco y ha reiterado que es un tema sobre el que no le ha preguntado a su padre porque "no le interesa". "Cada uno tiene derecho a hacer su vida pero no quiero saber nada de la relación", ha explicado.

A pesar de que ha dejado claro que el noviazgo con la reportera no cambiará su relación con su progenitor - "mi padre es mi padre" - la colaboradora ha dejado claro que no quiere saber nada de Marta Riesco y está totalmente cerrada a una normalización de la situación: "No voy a hablar de Marta. Estoy cerrada en banda a hablar de la vida sentimental de mi padre, a cualquier cosa que tenga que ver con su relación. Me importa mi familia, que son Olga y mis hermanos y lo demás me da igual. Marta Riesco es mi compañera y la respeto pero no voy a hablar de ella", ha reconocido, confesando que no se iría a comer una paella con su padre y con la reportera.

Una postura en la que, asegura, Olga no tiene nada que ver. "Olga es Olga, David es David y yo soy yo. Yo soy la persona más cercana a Olga, pero también la persona más cercana a mi padre", ha señalado.

¿DISTANCIAMIENTO DE GLORIA CAMILA TRAS SUS DECLARACIONES CRITICANDO A ANTONIO DAVID?

Rotundamente no. "No fui al cumpleaños porque me fui a Marruecos con Olga porque necesitaba un poquito de aire. Ese es el motivo. Tenía ese viaje programado y Gloria lo sabía", ha explicado.

Sobre si Gloria mintió al decir que no sabía nada de su presunta ruptura con Manuel, Rocío ha asegurado que "no". "Nadie sabe nada de nada porque he estado una semana y media incomunicada y he hablado lo justo y necesario con quien tenía que hablarlo", ha apuntado.

Sin entrar en el enfrentamiento que su padre mantuvo con Ortega Cano en 'Salsa Rosa' en 2003 y que ha provocado que Gloria Camila dijese que a día de hoy no tendría relación con Antonio David Flores de haber visto antes ese comportamiento bochornoso, Rocío sí ha señalado que "esas imágenes son de hace un montón de años, el tiempo pasa y me quedo con que a día de hoy tienen una relación cordial". "Si tuviese que decirle algo a alguien de mi familia se lo diría en privado", ha añadido, confesando que no tiene problemas con Gloria, a la que quiere con locura y con quien su relación no va a cambiar.

SOBRE LAS DECLARACIONES QUE SE HAN EMITIDO DE SU PADRE 'AMENAZANDO' A ORTEGA CANO EN 'SALSA ROSA'

"No voy a entrar a comentar ni a crear ningún conflicto con nadie de mi familia. Si se pretende que yo venga aquí y te de la opinión de cosas de hace 20 años no lo voy a hacer. No lo he hecho con cosas de mi madre que me ha puesto a la palestra para que todo el mundo me fusilara, no lo voy a hacer ahora. Vamos a esperar al documental. Es una línea que no voy a cruzar".

