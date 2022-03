Rocío Flores aclara si su padre vive de los donativos de sus seguidores

MADRID, 17 (CHANCE)

Fiel a su cita semanal con 'El programa de Ana Rosa', Rocío Flores ha respondido este jueves a las polémicas en las que se ha visto envuelta en los últimos días. Así, además de contestar con contundencia a Ana María Aldón, la hija de Rocío Carrasco ha confesado que continúa su relación con Manuel Bedmar - zanjando así los rumores que perseguían a la pareja hace semanas y sobre los que no se había querido pronunciar hasta ahora - y ha salido al paso de las informaciones que apuntan a que su padre, Antonio David Flores, vive de la caridad de sus seguidores.

Una exclusiva destapada por la revista Lecturas, que ha descubierto que el excolaborador ha activado la opción de 'supergracias' en sus vídeos de Youtube, por los que sus suscriptores pueden donar la cantidad que quieran - una seguidora, de hecho, le ha dado hasta 120 euros - para aumentar así las ganancias que el ahora streammer tiene gracias a su canal.

Visiblemente molesta, Rocío ha aclarado que su padre vive "gracias a los ingresos de sus vídeos de Youtube, no a nivel donaciones sino suscripciones y publicidad por los vídeos que hace y demás", asegurando que "el hecho de decir que vive de los donativos de la gente es un insulto a la gente que se dedica a trabajar de youtuber, porque es un trabajo".

"Mi padre vive gracias a los ingreoss de sus videos de Youtube, no a los 'supergracias' y por cierto, gracias a los donativos de la gente", ha zanjado.

Una contundencia que no ha usado para responder a las declaraciones de Marta Riesco confesando que se quiere casar con Antonio David; algo que ha admitido que a Olga Moreno no le hace gracia pero sobre lo que ella ha preferido no entrar: "Dije que no iba a hablar de Marta. Cada uno que sea feliz de la manera que quiera", ha concluido.