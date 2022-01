Rocío Flores acude a casa de su padre tras el 'huracán Marta Riesco'

MADRID, 16 (CHANCE)

Después del huracán mediático que saltó por los aires la pasada semana tras confirmarse la nueva historia de amor entre Antonio David Flores y Marta Riesco, Rocío Flores se ha refugiado en uno de sus grandes apoyos para superar este duro bache familiar. Tras un fin de semana en la capital madrileña en el que la hemos podido ver junto a su tía Gloria Camila en repetidas ocasiones, la joven se ha reunido con su padre demostrando que a pesar de todo entre ellos sigue habiendo una buena relación.Completamente centrada en esta nueva etapa de su vida e intentando que no le afecten los problemas familiares en su día a día, en esta ocasión vimos a la joven entrando en la casa de su padre. Confirmando que sus hermanos de encuentran perfectamente en medio de este revuelo mediático, Rocío aseguró que no había podido ver a su padre desde su última aparición en televisión y que tampoco había hablado con él por teléfono.A pesar de la aparente normalidad que existe en la relación entre padre e hija, Rocío no pudo esconder su tristeza por la decisión que ha tomado su padre de hacer pública su relación con la que fuera su amiga y compañera de trabajo, Marta Riesco.