Rocío Flores acude a la inauguración del museo de José Ortega Cano

MADRID, 19 (CHANCE)

Rocío Flores anunciaba hoy a través de sus redes sociales que viajaba a Madrid, ¿por qué? para asistir a la inauguración del museo de José Ortega Cano, lo que algunos colaboradores de televisión han recogido como un 'zasca' a su madre, Rocío Carrasco, por el hecho de no asistir al museo que ésta ha llevado a cabo en Chipiona en honor a su madre, Rocío Jurado.

La joven llegaba algo aturdida, pero dejaba claro que no podía faltar este día tan especial para Ortega: "sí, aquí apoyándole en su nuevo proyecto" y aseguraba ante todos los medios de comunicación que su cariño por el torero es inmenso: "la verdad que sí".

Sin embargo, el rostro de la joven cambiaba cuando le preguntábamos si este era un nuevo zasca a su madre: "¿un zasca a quién?" y dejaba claro que "he venido a Madrid al médico, tampoco tengo que dar muchas más explicaciones. He venido porque me ha apetecido, es mi familia y tengo todo el derecho a venir".

Sin más, Rocío aseguraba que no le preocupaba en absoluto que no se entendiera su postura: "quien lo quiera entender, que lo entienda y quien no, que no lo entienda" y se mostraba de lo más reacia a las preguntas de su enfrentamiento con Olga Moreno tras, supuestamente, llevarse a su hermano de la casa de la ganadora de 'Supervivientes': "no voy a comentar nada, gracias".

La reaparición de Rocío ante las cámaras ha sido de lo más esperada ya que, esta semana, se ha hablado acerca del conflicto que esta tiene abierto con Olga, pero también de la estrategia que habría llevado a cabo junto con Antonio David para alejar a la ganadora de 'Supervivientes' de David Flores.