Rocío Flores, apenada e impactada, habla del fallecimiento de Mila Ximénez

MADRID, 24 (CHANCE)

Rocío Flores se enteraba este miércoles en directo en el plató de 'El programa de Ana Rosa', del fallecimiento de Mila Ximénez tras no ser capaz de superar el cáncer de pulmón que le fue detectado hace un año. Visiblemente afectada, pero sin querer pronunciarse tras la emotiva despedida que le dedicaron tanto Joaquín Prat como Antonio Rossi a la inolvidable colaboradora, la hija de Rocío Carrasco se secaba disimuladamente las lágrimas ante la muerte de uno de los grandes apoyos con los que contaba su padre, Antonio David Flores.

Poco después, Rocío - visiblemente emocionada - no dudaba en mandar un mensaje de ánimo a la familia de Mila, por quien la joven sentía un gran cariño. "La verdad es que es una noticia bastante triste. Me he quedado impactada. Ya lo he dicho esta mañana, toda la fuerza del mundo y todo el amor para su familia", ha señalado.

"He coincidido varias veces con ella y ha sido espectacular conmigo", confesaba sin querer desvelar como se encontraba su padre tras el fallecimiento de una de las pocas amigas que le quedaban en televisión tras la emisión de la desgarradora docuserie de Rocío Carrasco.