Rocío Flores apoya a Ortega Cano tras rechazar el gesto de Rocío Carrasco

MADRID, 18 (CHANCE)

Más unidas que nunca en este nuevo frente que tiene abierto la familia, Rocío Flores y Gloria Camila han vuelto a demostrar que entre ellas siempre ha existida una maravillosa relación. Después de su última aparición en televisión donde dejó claro que ella no tenía constancia de la nueva relación de su padre, Antonio David Flores, con Marta Riesco, Rocío acudió a casa de José Ortega Cano junto a su tía Gloria.Tras el último movimiento del diestro en el que rechazó las pertenencias que Rocío Carrasco le había enviado a través de un repartidor, Rocío Flores se ha acercado aún más a Ortega Cano para dejar claro que le apoya en cada una de sus decisiones familiares. Haciendo oídos sordos a las preguntas de la prensa sobre si saben o no dónde se encuentran esas cajas con sus pertenencias ahora, ambas entraron en casa del diestro con el rostro muy serio.Después de varias horas en el interior del domicilio familiar, Rocío salió en solitario asegurando que durante estos días no ha podido hablar con su padre: "No, la verdad es que no he podido hablar con él ahora. Cuando me vaya para Málaga pues hablaré con él". Siempre muy firme en sus decisiones, Rocío quiere que su familia recupere cuanto antes todas sus pertenencias: "No voy a decir nada. Que recuperen lo que les pertenezca".