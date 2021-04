Rocío Flores asegura haberse sentado con su padre a hablar de algunas cosas

MADRID, 21 (CHANCE)

Rocío Flores se ha sentado esta mañana en 'El programa de Ana Rosa' y ha dejado claro que al igual que le envió un mensaje la semana pasada a su madre, también se ha sentado con su padre y le ha dicho qué le ha parecido mal de su actitud y de la forma que ha tenido de llevar a cabo algunas declaraciones en los medios de comunicación.

"Yo me he sentado con él y le he dicho lo que le tenía que decir, cosas que veo que no me gustan, he hablado con él de las cosas que no me han parecido bien" aseguraba Rocío Flores cuando le preguntaban si había hablado con su padre después de los primeros episodios del documental de la vida de Rocío Carrasco.

La joven ha explicado que el mensaje que lanzó la semana que viene era importante: "Para mí sí que era importante, quise dejarlo claro, no estoy mintiendo" y por eso ahora está mucho más calmada: "Estoy más tranquila porque ya he dicho todo lo que quería decir, ya me he aliviado, me siento más tranquila".

Joaquín Prat le ha preguntado que qué ocurriría si su madre, esta noche, dijese públicamente que esas llamadas que ella ha afirmado que ha realizado, no se han producido y ella ha respondido: "Que ella diga lo que quiera, que diga lo que quiera, no ha cambiado el teléfono, no he tenido ningún contacto".