Rocío Flores asegura no tener miedo ante la posible respuesta pública de su madre

MADRID, 11 (CHANCE)

Todo el mundo está expectante ante el programa que hay esta noche en Telecinco donde Rocío Carrasco contestará y dará más datos sobre el por qué del distanciamiento familiar que existe en su vida desde hace años con los miembros más cercanos. Si este jueves veíamos a su hija en 'El programa de Ana Rosa' hablando alto y claro lo que piensa de la actitud de su madre y de su marido, Fidel Albiac, esta noche esperamos que la heredera universal despeje todas las incógnitas y conteste a todo lo que se ha dicho estos días.

Hemos hablado con Rocío Flores y se ha mostrado sin miedo a lo que pueda contar su madre: "No, yo no tengo miedo ninguno a nada. Que diga lo que quiera". Además, ha ironizado ante los que apuntan que tiene memoria selectiva y que está ciega por el discurso repetido de su padre: "¿Opinión selectiva yo? Madre mía, increíble o sea que los 25 años que tengo no sirven para nada, ¿no?".

La joven no nos ha querido aclarar si hablará finalmente de sus vivencias: "No lo sé, no tengo ni idea. No sé, pero me ha sorprendido lo que me has dicho de que me han llamado ciega y sorda". Toda una incógnita el saber si la joven hablará en algún momento de lo que vivió con su madre y de todas esas cosas a las que ha hecho referencia a lo largo de su trayectoria televisiva.

Rocío Flores ha estado comiendo con Gloria Camila y a la salida del restaurante, ambas se han fundido en un abrazo muy tierno, demostrando la buena relación que tienen: "Eso es de siempre, no es nada nuevo". En cuanto a las informaciones que han vertido en medios diciendo que Fidel no tiene nada que ver en las declaraciones de Rocío Carrasco, la joven se ríe y asegura que: "Desde luego, a estas alturas solo me queda reírme". Cuando la hemos preguntado si le gustaría que su madre la contestase esta noche, responde: "Me gustaría tantas cosas".

Al contrario de su sobrina, Gloria Camila ha preferido no hacer ningún tipo de declaración sobre la polémica que ha generado el programa en el que está participando su hermana. Metida en su vehículo, la hija de Ortega Cano no ha bajado la ventanilla, pero sí que ha querido saludar a la prensa.