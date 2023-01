Rocío Flores, cansada de las especulaciones, lanza una indirecta: "Hay mucha falta de memoria"

MADRID, 21 (CHANCE)

Si el pasado jueves veíamos a Rocío Flores viajar hasta Madrid para estar al lado de José Ortega Cano en la inauguración de su museo de San Sebastián de los Reyes, este viernes la veíamos al lado de Gloria Camila, asistiendo a la tienda que ha abierto la joven en pleno Madrid. Tajante, la joven se mostraba harta de las polémicas en las que está metida por apoyar a la que considera su 'familia'.

Europa Press hablaba en exclusiva con la hija de Antonio David Flores y le preguntábamos qué le ha parecido que se haya dicho que ir al museo de Ortega es un zasca a su madre y que tiene muy poca memoria... sorprendentemente la joven contestaba diciendo que "efectivamente, hay mucha falta de memoria".

Muy tajante, minutos después nos aseguraba que ella solo se hace responsable de sus actos y de sus declaraciones: "Muy bien, ¿y yo soy alguien? Yo soy yo, ¿no? Yo soy yo y me responsabilizo de lo que digo yo y ya está" tras preguntarle por el apoyo masivo de la 'familia mediática' al torero. En cuanto a si su asistencia se trata de una declaración de intenciones a su madre, Rocío Carrasco, la joven se muestra molesta: "Ya lo expliqué ayer".

Rocío, cansada de que se diga que acudir a la inauguración del museo de Ortega ha sido un zasca a su madre porque no fue al de Rocío Jurado, nos contesta muy concisa: "¿se han preguntado esas personas si alguien me invitó para ir a ese museo, no, verdad? pues, ya está". Pese a ello, la joven evitaba desvelar qué hubiese hecho si hubiese recibido la invitación o si le hubiese gustado recibirla: "no lo sé, son circunstancias diferentes, hoy estoy aquí con Gloria".

La que fuera colaboradora de televisión se niega a hablar de su relación actual con Olga Moreno y de cómo le ha afectado el enfrentamiento que tuvieron públicamente tras la exposición de su hermana pequeña en redes sociales el día de su cumpleaños. Cabe recordar que Rocío dejó claro el jueves pasado que ésta "forma parte de mi familia" al ser la madre de su hermana, pero no desveló en qué momento se encontraban.