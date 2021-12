Rocío Flores, cansada de las polémicas sobre su familia

MADRID, 8 (CHANCE)

La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco no puede más. Empezó en televisión para defender a su padre cuando empezó su andadura en 'Gran Hermano VIP' y este año volvió tras el documental de su madre, en el que exponía el infierno que había pasado por culpa de su padre y lo que había ocurrido entre madre e hija.

Desde entonces la joven no ha parado de ser objeto de críticas por la defensa que hace de su padre... a esto se le sumó la participación de Olga Moreno en 'Supervivientes' y la repentina y sorprendente separación entre su padre y la anteriormente citada, algo que nos dejaba muy sorprendidos.

Rocío Flores, visiblemente agotada y hablando con su padre por teléfono, llegaba a Madrid sin aclarar si es cierto que no hay posible reconciliación entre Antonio David Flores y Olga Moreno: "No tengo nada que decir. Eso es una cosa de ellos y lo tendrán que decir ellos, no yo".

La hija de Rocío Carrasco no afirma tampoco si el ex guardia civil y la empresaria comenzarán a vivir por separado: "No lo sé". En cuanto a si su padre hará alguna declaración al respecto: "No tengo ni idea". Y es que ya la vimos hecha un mar de lágrimas en 'El programa de Ana Rosa' cuando su padre salía de su encierro para confirmar esta separación.

Rocío desvela que su padre no para quieto: "Cuando vayáis a buscarlo porque el hombre está todo el día para arriba y para abajo". Y lo cierto es que ya sabemos que Antonio David está sumergido en todos los procesos judiciales que inició este año contra todo aquel que, según él, ha actuado erróneamente contra él.