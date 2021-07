Rocío Flores confiesa lo orgullosa que está de su padre tras la última entrevista de Antonio David

MADRID, 1 (CHANCE)

Después de permanecer en silencio desde que Rocío Carrasco contó su desgarradora verdad y el calvario que vivió tanto durante su matrimonio como tras su separación de Antonio David Flores - al que ha acusado públicamente de ser un maltratador y de haber intentado acabar con ella manipulando a sus hijos en su contra - el malagueño rompía su silencio concediendo una entrevista el pasado domingo a los youtubers Javi Oliveira y JuanjoVlog.

Una reaparición esperadísima en la que, como no podía ser de otra manera, el exyerno de Rocío Jurado ha asegurado que "se me ha destrozado la vida, se me ha señalado públicamente ante todo un país. Conmigo se ha hecho terrorismo mediático, se me ha defenestrado", manteniendo que todo lo que se ha contado en la docuserie de Rocío Carrasco es completamente falso, que él jamás ha maltratado a ninguna mujer y que tiene pruebas para demostrarlo. "Lo único que he hecho ha sido arropar a mis hijos, darles cariño y darles una educación. Jamás haría daño a mis hijos" confesaba muy dolido por lo que ha tenido que pasar en los últimos meses, acusando a Rocío y a Fidel Albiac de haber urdido esta venganza para destrozarlo.

Unas comentadísimas declaraciones sobre las que Rocío Flores prefiere no pronunciarse - con su ya clásico "no tengo nada que decir" - aunque, sin dudarlo, confiesa que es un orgullo de padre: "La verdad es que sí". "Claro que lo sigo manteniendo" ha añadido.

De nuevo en Madrid para cumplir con sus compromisos televisivos, y acompañada por Manuel Bedmar, su novio y principal apoyo en estos duros momentos, Rocío ha disfrutado de una divertida comida con algunos de sus compañeros en 'El programa de Ana Rosa', con los que ha entablado una bonita amistad, y ha evitado comentar las declaraciones de Carmen Borrego asegurando que Antonio David no tenía relación con Mila Ximénez en los últimos tiempos, asegurando que la desaparecida colaboradora se habría posicionado en contra del exguardia civil tras la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. "Pues muy bien. Paso palabra y me voy", ha afirmado la hija de Rocío Carrasco, asegurando que "me quedo para mí" lo que sabe sobre la amistad que su padre tenía con la periodista, fallecida el pasado 23 de junio.

Por último, Ro ha confesado que está "segura" de que la visita de la hermana de Olga Moreno a la 'superviviente' en Honduras la habrá venido "muy bien" y le habrá dado "mucha fuerza, que la necesitaba bastante". "La persona indicada era Rosa", mantiene la nieta de Rocío Jurado, que además duda que la mujer de su padre se vaya a preocupar por como está la situación en España por el hecho de que no haya sido ella quien haya ido a Honduras como todos - incluida la propia Olga - esperábamos. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!

