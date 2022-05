Rocío Flores, su crítica a Olga Moreno tras su debut como colaboradora: "Le falta perder la vergüenza"

MADRID, 31 (CHANCE)

Olga Moreno es otra. Lejos de la mujer abatida que vimos tras su separación de Antonio David Flores y la salida a la luz de la relación que su exmarido mantenía con Marta Riesco, la sevillana se ha puesto el mundo por montera y ha cambiado radicalmente la actitud que hasta ahora la mantenía alejada del foco mediático.

Disfrutando de esta nueva etapa de su vida y dispuesta a demostrar su valía en televisión, la ganadora de 'Supervivientes' debutada este domingo como colaboradora del reality en el 'Conexión Honduras' presentado por Ion Aramendi en Telecinco.

Un esperadísimo estreno en el que Olga, guapísima con un vestido de lentejuelas plateado, se mostró algo nerviosa y en el que, además de defender a su amiga Ana Luque y a Kiko Matamoros, protagonizó un momento tenso con Alexia Rivas cuando ésta la llamó mentirosa y le dejó claro que nunca habían sido amigas a pesar de coincidir en 'Supervivientes'.

Un debut sobre el que este martes se ha pronunciado orgullosa Rocío Flores en 'El programa de Ana Rosa', lanzando de paso un dardo a Alexia, con la que no tiene gran afinidad: "Yo le dije varias veces a Olga que no era amiga suya aunque Olga pensaba que sí y no tiene ni idea de lo que dijo de ella. Mi opinión es que Alexia cuando volvió del concurso habló bien de Olga durante las dos primeras galas, pero luego vio que le compensaba más públicamente criticarla y darle caña que hablar bien de ella".

"A Olga la vi guapísima" ha confesado, asegurando que la sevillana puede "aportar muchísimo" como colaboradora de 'Supervivientes' "porque ha estado muchísimo tiempo en la isla, ha sido la ganadora y para mí la mejor superviviente".

¿Algún pero a Olga como colaboradora? "Le falta perder la vergüenza y saber expresarse" ha añadido Rocío, cada vez más segura en sus intervenciones televisivas.

Unas palabras con las que la hija de Rocío Carrasco ha dejado claro que no hay, ni ha habido, ningún tipo de problema entre la exmujer de su padre y ella, un asunto sobre el que también ha roto molesta su silencio: "Di una opinión, no se me quiso entender... fui honesta, lo hablé con ella y punto y final. Nada más".