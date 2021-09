Rocío Flores deja claro qué le parecería que Gloria Camila se reconciliase con Rocío Carrasco

MADRID, 22 (CHANCE)

El reencuentro entre Rocío Carrasco y Rocío Flores ya tiene fecha. Pero lejos del acercamiento que tanto ha pedido públicamente la influencer, el motivo de su encuentro nada tiene que ver con una reconciliación familiar, sino con la interminable batalla judicial que la hija de Rocío Jurado mantiene contra Antonio David Flores.

Será el 23 de mayo de 2022 cuando madre e hija se vean las caras en los juzgados de Alcobendas, ya que Ro ha sido citada como testigo - por parte de su padre - en el juicio que enfrenta a sus progenitores tras la demanda interpuesta por Rocío Carrasco por las declaracines que su exmarido hizo en el año 2016 en la revista 'Lecturas' confesando que sus hijos lloraban mientras ella se casaba con Fidel Albiac.

Una entrevista por la que la empresaria pide a Antonio David 120.000 euros por vulnerar su intimidad y su honor en un juicio que significará el reencuentro entre madre e hija después de más de 9 años sin ningún tipo de relación. Una noticia sobre la que Rocío Flores ha evitado pronunciarse este miércoles a su llegada a Madrid, asegurando una y otra vez que "no tengo nada que decir" a todas nuestras preguntas.

Poco después, y mucho más habladora en el plató de 'El programa de Ana Rosa' - donde respetando sus deseos de no hablar sobre su madre no no le han preguntado sobre este tema - Ro ha desmentido nuevamente su presunto distanciamiento de Gloria Camila y ha confesado qué le parecería que la colombiana estuviese abierta a un acercamiento con su madre, dejando claro que no afectaría en nada a su relación actual con ella.

"Tengo una relación estupenda con toda la familia y nunca he tenido ningún distanciamiento con Gloria. La realidad es que vengo a Madrid a trabajar y ella esté trabajando y por tiempo coincidimos menos, pero estoy cansada de decirlo, no hay ningun tipo de distanciamiento", ha asegurado, afirmando que "si tuviese una relación más fría con alguien de mi familia tampoco lo contaría porque lo llevaría en la intimidad".

Además, no ha tenido problemas en responder a los rumores de que Gloria Camila estaría dispuesta a tener un acercamiento con su hermana, Rocío Carrasco; algo que, deja claro, no influiría en la estrecha relación que tiene con la hija de Ortega Cano: "Es una noticia que ni la conozco ni contemplo, pero tampoco pienso que fuese incompatible, por lo menos para mí".

Días después de su reencuentro con toda su familia materna - Gloria y Amador Mohedano, José Ortega Cano y la propia Gloria Camila - en los actos homenaje celebrados en Chipiona por el que hubiese sido el 77 cumpleaños de Rocío Jurado, Rocío ha confesado que no tiene ni idea de cómo están ante lo que se viene en los próximos meses por el estreno de la segunda parte de la docuserie de su madre. "Fui al homenaje de mi abuela y no hablé absolutamente nada más, pero independientemente, es una cosa que no me corresponde a mí. Como no es una cosa mía no tengo ni idea", asegura tajante.