Rocío Flores derrocha complicidad con Olga Moreno en Madrid

MADRID, 4 (CHANCE)

Rocío Flores ha aclarado este viernes en 'El programa de Ana Rosa' todas las dudas que había acerca de su relación con Manuel Bedmar, su vínculo con Olga Moreno, qué le parece los últimos pasos que han dado Marta Riesco y su padre como pareja oficial y sobre todo, si le ha sucedido algo con Gloria Camila.

Para todo ha tenido respuesta, aunque lo cierto es que nos ha extrañado mucho que no haya querido hablar abiertamente sobre su relación sentimental con Manuel, ya que no ha confirmado ni desmentido si ha roto con él por no querer hablar de una persona anónima. Ese es el argumento que ha dado, pero lo cierto es que hubiese sido tan fácil como decir 'sigo teniendo pareja' o 'ya no tengo pareja'.

Tras el programa, Rocío Flores y Olga Moreno se han dejado ver en el centro madrileño muy unidas mientras Antonio David consolida su relación con Marta Riesco, algo de lo que tampoco ha querido hablar la joven.

La exmujer del exguardia civil se mostraba risueña ante las preguntas acerca de su viaje con Rocío a Marruecos, tras saber por fin qué hicieron el fin de semana pasado ambas. De esta manera, hemos visto a Olga sacaba de un coche una maleta y se reunía con la hija de Rocío Carrasco en un parking. Minutos más tarde, ambas salían juntas presumiendo de buena relación y sin hacer declaraciones mientras que se metían en un restaurante.