Rocío Flores, enfadada, responde a los que la acusan de hablar sólo cuando cobra por ello

MADRID, 23 (CHANCE)

Convertida en la gran señalada tras las impactantes declaraciones de Rocío Carrasco hablando de la brutal paliza que le dio su hija y del pánico que sintió cuando su niña, una "víctima", se convirtió en "verdugo" por la presunta manipulación de su padre, Rocío Flores intenta continuar con su vida sin pronunciarse sobre esta entrevista con la que, después de años de especulaciones y rumores, su madre ha confesado por primera vez del motivo por el que rompieron su relación y ha explicado por qué no le coge el teléfono a su hija.

Arropada por su novio, Manuel Bedmar, y centrada en sus hermanos David y Lola - a los que está muy unida y con los que intenta pasar el máximo tiempo posible ahora que Olga Moreno está en 'Supervivientes' - Rocío intenta mantenerse al margen de la reaparición pública de su madre tras el estreno de su docuserie, pero cansada de la presión mediática ha estallado bastante enfadada.

Y es que, asegurando que "no tengo absolutamente nada que decir y ya lo he dicho muchas veces" y pidiendo a la prensa que "que me respetéis y no me preguntéis nada" al recoger a su hermana en el colegio, Rocío no ha podido evitar estallar enfadada cuando le hemos comentado que se ha criticado que tan sólo habla cuando le pagan por ello. "Curioso", ha exclamado entre risas tensas sin disimular lo mal que le ha sentado que la acusen de interesada.

Sin embargo, y continuando con su camino, Rocío ha vuelto a sumergirse en el más absoluto de los silencios cuando le hemos preguntado por el impactante relato de su madre y los motivos por los que no le ha cogido el teléfono en los últimos días. Cabizbaja, la joven tampoco desvela si se arrepiente de algo o si cambiaría las cosas si pudiese dar marcha atrás en el tiempo. En el siguiente vídeo te mostramos su reacción