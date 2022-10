Rocío Flores, esquiva, evita pronunciarse sobre la relación de Olga Moreno y Agustín Etienne

MADRID, 4 (CHANCE)

Olga Moreno ha celebrado este lunes su 47 cumpleaños y, si algo hemos echado de menos en un día tan especial para la ex de Antonio David Flores, es la felicitación de Rocío Flores. Disfrutando de unas vacaciones en México con amigas, muchos esperaban que la influencer acabase de un plumazo con los rumores de distanciamiento con la sevillana dedicándole algún mensaje a través de sus redes sociales.

Sin embargo, silencio absoluto por parte de la hija de Rocío Carrasco, lo que ha acrecentado las especulaciones sobre que no se habría tomado nada bien la relación de Olga y Agustín Etienne, de la que se comenta que se habría enterado por la prensa.

Un enfado que Rocío ha evitado desmentir a su regreso de sus vacaciones, dejando en el aire qué le parece que la exmujer de su padre y su representante estén enamorados: "Llevo 7 horas de diferencia horaria, 11 días fuera de mi casa* No tengo nada de idea de España y no voy a decir nada porque no sé nada".

"No he visto nada, llevo 11 días desconectada" ha añadido, asegurando - con un tono poco convencido - que no se ha enterado de la exclusiva de Olga gritando a los 4 vientos su felicidad con Agustín, que también es su manager.

Eso sí, a pesar de su intención de "no decir nada", Rocío no ha podido evitar reírse al escuchar que su padre está feliz con la nueva relación de Olga porque al ser amigo de Etienne 'todo queda en familia' como algunos medios de comunicación han apuntado: "Eso ya es lo último de lo último que ya me quedaba por escuchar a las 11,30 de la mañana" ha exclamado.