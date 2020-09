Rocío Flores estalla en directo y entra en 'Sálvame' para defender a su familia

MADRID, 18 (CHANCE)

Se lleva hablando durante dos semanas de las supuestas amantes de Antonio David que han salido ahora, después de diez años. Algo que ha pasado factura al matrimonio del colaborador, como a toda la familia, por eso, Rocío Flores ha explotado y ha entrado en directo en el programa de Sálvame para defender públicamente a su padre, a la mujer de éste y a toda su familia.

"No estoy dispuesta que se rompa mi familia, una familia que lleva 20 años luchando por un mismo objetivo que son sus hijos, mi familia lleva 20 años sufriendo, si todo esto hubiera sido verdad, ¿no hubiera salido antes? Que yo tenga que ver a Olga destrozada. No estoy dispuesta a que mi familia. La que me duele es la que está arriba destrozada, que es la que me ha criado, gracias a ellos dos tengo los valores que tengo. No estoy dispuesta a que hagan daño a mi familia. Tener que estar escuchando que tienen un matrimonio de conveniencia. No todo vale por dinero, basta ya de intentar romper a una familia. Llevo dos semanas pasándolo muy mal, no me hace falta hablar con ninguno, les conozco perfectamente. Tengo dos hermanos pequeños que van al colegio, que se relacionan con gente, ya está bien. Hay ciertos límites y no todo vale".

Jorge Javier Vázquez le ha preguntado si le daba miedo la situación y ella ha contestado que: "No me da miedo la situación, es que ya. No sé si hay una mano negra, verde o fosforita, y si la hay me guardo para mí quién es. Yo apoyo a los dos. Olga es una persona imprescindible en mi vida y va a tener mi apoyo siempre y mi padre es a la persona que más quiero en el mundo. Veo a mi familia muy mal, Olga tiene familia, mi padre tiene una madre de 90 años, no estoy dispuesta que le da algo por todo lo que se está diciendo. Si todo esto hubiese sido verdad ya hubiese salido en su tiempo. Muchas veces me callo, me callo, pero hay cosas que no. No estoy dispuesta que intenten romper mi familia, que no, que nos ha costado muchos años"

En cuanto a si hay una mano negra, como bien se ha dicho públicamente que podía ser Fidel Albiac, Rocío Flores ha dicho que de haberla, sabe quien es y le ha mandado un mensaje fulminante a esa persona: "Si hay una mano negra se a ciencia cierta quién es. Antes de sacar la mierda de nadie que mire cada uno la mierda que tiene en su casa que es mucho peor".

La hija de Antonio David ha aprovechado su entrada en Sálvame y ha confesado qué le pareció la entrevista de Carmen Borrego hablando de ella y de su madre: "Me parece muy triste que una persona tenga que utilizar mi nombre para salir en una portada cuando pertenece a una de las familias más importantes de España"