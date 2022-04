Rocío Flores guarda silencio sobre Marta Riesco

MADRID, 22 (CHANCE)

Marta Riesco no deja de estar en el foco mediático. Su relación con Antonio David la ha convertido en personaje público y son muchas las informaciones que han salido a la luz durante estos días acerca de su noviazgo, pero muchas más desde que ha roto con el excolaborador de televisión.

"No tengo nada que decir, no tengo nada que decir" nos ha confesado Rocío Flores cuando le hemos preguntado por la supuesta información que se ha publicado acerca de un posible ultimátum que Marta le podría haber dado a su padre, una especie de condición que le habría puesto la periodista para volver juntos.

Rocío Flores nos ha dejado que "no" quiere decir nada al respecto, demostrando así que quiere mantenerse al margen acerca de todo lo que se está especulando sobre su padre y la que fuese su amiga. Y aclara que no habla porque nunca lo ha hecho: "no, porque nunca he comentado sobre nada de este tema y no lo voy a hacer ahora, no porque se pueda malinterpretar nada".

Eso sí, la joven se ha mostrado de lo más simpática con la prensa, a la que siempre respeta por encima de todo: "Claro que lo entiendo, cómo no lo voy a entender". Lo que está claro es que la colaboradora no quiere participar en la trama mediática de Marta Riesco y su padre, prefiriendo quedarse al margen a pesar de todas las polémicas.