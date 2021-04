Rocío Flores no ha visto el mensaje de Olga Moreno a su padre

MADRID, 24 (CHANCE)

Hoy, Antonio David Flores cumple 46 años y lo cierto es que no está atravesando por su mejor momento personal. Su exmujer, Rocío Carrasco, se ha cansado de escuchar mentiras y ha hablado para un documental que se está emitiendo por episodios donde vemos la verdadera historia que vivió con el colaborador de televisión y lo cierto es que su nombre suena con más fuerza que nunca.

El jueves pasado en la gala de 'Supervivientes 2021' veíamos como Olga Moreno felicitaba a alguien, no decía a quién, pero sabíamos que se refería a Antonio David ya que hoy es su cumpleaños. De hecho la concursante expresaba: "Por si no me dejan hablar contigo, felicidades".

Rocío Flores parece que este momento ya no lo vio, ya que se produjo minutos antes de que se acabara la gala y le hemos preguntado por este mensaje indirecto para felicitar a su padre y la joven nos ha confesado que: "Si te digo la verdad no lo he visto, lo voy a ver hoy".

También le hemos preguntado si va a celebrar el cumpleaños de su padre, pero la joven ha preferido guardar silencio y no desvelar si van a hacer algo especial por los 46 años de Antonio David. Muchos tertulianos han asegurado que la relación entre padre e hija no está en su mejor momento, pero de momento ellos dos no han dicho nada públicamente que evidencie el distanciamiento.