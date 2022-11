Rocío Flores habla de su distanciamiento con los medios de comunicación

MADRID, 9 (CHANCE)

Llevábamos mucho sin ver a Rocío Flores, de hecho, la última información que había trascendido es que seguía negociando su contrato en 'El programa de Ana Rosa', pero lo cierto es que nada sabemos sobre su vuelta o no a los platós de televisión. La joven ha desaparecido del foco mediático, centrándose en sus estudios y parece que de momento, no quiere saber nada de todas las polémicas que siguen estando servidas en su entorno.

Hemos hablado con la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco y nos ha confesado que su vuelta a Madrid tiene un motivo: estar con su tía Gloria Camila: "apoyarnos mutuamente y esperar que es un proceso que es muy complicado, pero bueno, creo que con ayuda y con ilusión y con ganas". Y es que la hija del diestro está pasando por uno de los peores momentos de su vida tras la salida de 'Pesadilla en El Paraíso' y ahora necesita el calor de sus seres queridos.

Rocío también nos ha hablado del tiempo que lleva alejada de los medios de comunicación y nos ha desvelado por qué tomó esta decisión. Al parecer la que fuera colaboradora de televisión quiere "estar tranquila. La verdad es que no podría definirte ahora mismo el cómo me siento y cómo me he estado sintiendo".

En cuanto a las críticas que ha recibido tras su distanciamiento con Olga Moreno, Rocío se muestra muy contundente: "si alguien se ha partido la cara, literalmente, por ella durante un año y medio públicamente y de forma privada he sido yo. Así que creo que eso las personas que me han estado cuestionando creo que ha sido poco generoso por parte de varias personas pero no pasa nada"... pero no desvela en qué punto se encuentra su relación.