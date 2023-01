Rocío Flores, harta, da la cara por su padre y zanja la polémica con Olga Moreno: "Forma parte de mi familia"

MADRID, 20 (CHANCE)

Inesperada reaparición la de Rocío Flores en la inauguración del museo de José Ortega Cano en San Sebastián de los Reyes. Demostrando una vez más la maravillosa relación que mantiene con el torero, al que quiere como si fuese su abuelo, la hija de Rocío Carrasco no dudaba en viajar expresamente desde Málaga a Madrid para arroparle en su gran día.

Asegurando que con su asistencia no ha querido mandar ningún 'zasca' a nadie, la influencer dejaba claro que "tampoco tengo que dar muchas más explicaciones. He venido porque me ha apetecido, es mi familia y tengo todo el derecho a venir".

Unas declaraciones que reflejan su enfado porque se cuestione cada uno de sus movimientos ya que, como insistía minutos después, "he venido a ver a mi familia y punto pelota. No tengo necesidad de venir para nada más". "¿Qué hago? ¿No puedo?" estallaba al escuchar que su presencia va a dar mucho que hablar porque va a ser considerada una indirecta a su madre.

En el ojo del huracán mediático después de que se haya asegurado que Antonio David está repitiendo con Olga Moreno el mismo patrón que siguió con Rocío Carrasco, que la sevillana está destrozada porque la han alejado de David Flores, y que sería ella misma quien estaría moviendo los hilos en esta ocasión porque es una 'alumna aventajada' de su padre, Rocío da la callada por respuesta aunque, tras su característico "no voy a comentar nada, de verdad", no ha podido evitar que se le escape un amargo "soy yo la culpable de vivir".

Indignada al escuchar que "es peor que su padre" y que se cuestione que la culpable del distanciamiento de su hermano con Olga es ella - "por favor, no es el momento ni el lugar. Es el acto de José y os he atendido educadamente" ha pedido a los reporteros que seguían cada uno de sus pasos por el museo - la influencer ha hecho suyo el dicho de 'a palabras necias oídos sordos' y ha guardado silencio sobre las acusaciones de que es ella la que maneja todo y que incluso Antonio David le tendría miedo.

Sin embargo, sí ha querido puntualizar que le desea "toda la felicidad" a Olga porque, a pesar de su distanciamiento actual - sobre el que no dice una palabra - sigue considerándola "parte de mi familia". "Es la madre de mi hermana y con eso lo he dejado muy claro, no tengo nada que decir" ha zanjado.

Respecto a las informaciones sobre que su padre 'ha reclamado' a su hermano David y se lo ha llevado 'de malas maneras' de la casa de Olga después de que ésta comenzase una relación con Agustín Etienne, una seria advertencia: "Mi abogado ya se ha pronunciado y se va a hacer legalmente. Si se tiene que emitir un comunicado se va emitir, no voy a decir nada más".

Y precisamente para Antonio David ha tenido unas palabras que darán mucho que hablar en los próximos días ya que no ha dudado en confesar una vez más que "es un padre 10 y estoy muy orgullosa de él".

"Da igual lo que diga o no, si al final no pasa absolutamente nada, ya está, no voy a entrar en polémica, lleváis toda la noche preguntándome. Y que yo diga algo no soluciona nada" ha añadido, dejando en el aire cómo es su relación con Marta Riesco.