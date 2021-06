Rocío Flores manda un contundente mensaje a todos los que la han criticado en los últimos días

MADRID, 21 (CHANCE)

Rocío Flores se ha convertido en el centro de todas las críticas desde que el pasado martes, a raíz de las críticas del Maestro Joao a Olga Moreno, protagonizó un tenso enfrentamiento con el vidente en el plató de 'Supervivientes'. Fuera de sí y visiblemente alterada, la hija de Rocío Carrasco atacaba no sólo al adivino sino también al director del programa, al regidor y hasta al mismísimo Carlos Sobera, protagonizando una salida de tono que muchos achacaron al verdadero carácter que tanto intenta ocultar en sus diferentes apariciones televisivas.

A pesar de que horas después Rocío entonaba el mea culpa y pedía perdón por su comportamiento injustificable, confesando que la presión por los ataques en redes sociales tanto contra el concurso de Olga como contra su familia por la docuserie de su madre, habían podido con ella.

Sin embargo, este perdón no ha convencido a muchos de los colaboradores que, en los últimos días, han cargado ferozmente contra la hija de Antonio David, con Belén Rodríguez y Jorge Javier Vázquez a la cabeza. Así, mientras la periodista aseguraba en 'Viernes Deluxe' que la influencer "tampoco tiene coño" de enfrentarse a ella cara a cara, el presentador estrella de Mediaset avisaba a Ro que ahora se le estaban consintiendo ciertas cosas porque a la cadena le compensa, pero que no siempre será así y en un momento dado dejará de interesar y ya no se le permitirán ni estas salidas de tono ni las exigencias en los platós.

Rocío, al margen de las críticas, ha aprovechado este fin de semana para cargar pilas en compañía de su familia y sus amigos en Málaga y, poniendo al mal tiempo buena cara, ha decidido mandar un contundente mensaje a aquellos que la critican. "Sé tan fuerte que nadie pueda herirte, tan noble que nadie pueda ofenderte, tan humilde que todos quieran admirarte y tan original que nadie pueda imitarte". Toda una declaración de intenciones en el que sin duda es uno de los momentos más complicados de su vida.