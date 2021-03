Rocío Flores muestra su apoyo explícito a su padre, Antonio David, tras las graves acusaciones de Rocío Carrasco

MADRID, 19 (CHANCE)

A pesar de que no se ha pronunciado al respecto, Rocío Flores vivió este jueves uno de los días más duros de su vida, al descubrir que su madre, Rocío Carrasco, habría quitarse la vida, decidida a no seguir viviendo por no soportar ni un día más ni la presión mediática ni el maltrato de su exmarido, Antonio David Flores. Una impactante información desvelada por el programa 'Sálvame' durante la tarde de ayer y que la protagonista desgranará al detalle en la serie documental sobre su vida que se estrena este domingo, 'Rocío, la verdad para seguir viva'.

Mientras que Antonio David entraba en directo en el programa muy enfadado por "la farsa" que supone la docuserie y asegurando que se querellará contra Rocío Carrasco por acusarle de un maltrato que él niega rotunda y tajantemente, Rocío Flores todavía no ha reaccionado a la impactante y dura confesión de su madre, con la que hace ocho años que no se habla.

El vídeo del día Montero dice sobre Iglesias que ella habría gestionado su salida de otra manera

Sin embargo, esta mañana ha tenido un gesto muy significativo. Y es que, mostrando su apoyo explícito a su padre, ha comenzado el día felicitándole por el Día del Padre - que se celebra hoy, casualmente - y, con una fotografía en la que ambos presumen de la complicidad y la unión de la que siempre han hecho gala, Rocío ha demostrado públicamente que Antonio David puede contar incondicionalmente con ella con un "sobran las palabras" y el emoticono de un corazón.

Ahora más que nunca, y en el peor momento de un cuestionado Antonio David, su hija no ha dudado en posicionarse a su lado y gritar al mundo que es un padrazo de los pies a la cabeza.