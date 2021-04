Rocío Flores, nuevo fichaje de 'El programa de Ana Rosa'

MADRID, 8 (CHANCE)

Desde que se emitió el primer episodio de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' se ha hablado mucho de cuándo hablará Rocío Flores para contar su versión y su verdad, puesto que lo que está contando Rocío Carrasco es la suya, no la verdad absoluta. Un testimonio cargado de pruebas médicas, informes psicosociales, sentencias, autos... que está dejando al descubierto la historia que ha contado en los medios de comunicación su expareja, Antonio David.

Según ha publicado la revista Lecturas en exclusiva, Rocío Flores se sentará mañana en 'El programa de Ana Rosa' para hablar de lo que suceda esta noche en 'Supervivientes 2021' y es que esto es una noticia bomba que ha publicado escasos minutos la revista y con la que nos hemos quedado muy sorprendidos porque, aunque se supone que no hablará de su madre, se trata de la reaparición pública de la joven.

Una noticia que nos ha alegrado muchísimo porque se tarta del regreso de Rocío Flores en estos momentos en los que no se habla de otro asunto que no sea el conflicto familiar que tiene con su madre tanto ella, como su hermano. Lejos de intentar arreglar sus diferencias, parece que la joven solo irá a defender a Olga Moreno, algo que no sabemos cómo sentará a su madre.