Rocío Flores, orgullosa del los primeros días de Olga Moreno en 'Supervivientes'

MADRID, 12 (CHANCE)

Aunque la defensora de Olga Moreno durante su paso por la isla de 'Supervivientes' ha sido uno de los secretos mejor guardados hasta el final, Rocío Flores ha dejado claro que está dispuesta a sacar la cara por la mujer de su padre Antonio David Flores aunque esto suponga un nuevo revés para Rocío Carrasco. "Este programa lo están viendo mis hermanos y no quiero que me vean mal" reconocía la joven cuando le preguntaban por algunos de los momentos más bajos de Olga.Convencida de que tiene todo el derecho del mundo a defender a la mujer con la que ha crecido y con la que tiene una relación maravillosa, Rocío sentencia a las palabras de Jordi que la animaban a mostrar su agradecimiento: "Solo faltaba que me quitaran ese derecho también". Como una de las nominadas de esta semana, Rocío le pide a la audiencia que la salve: "Es una perosna que tiene mucho que dar, que la gente le dé un aopeortundiad, que no va a defraudar".Al igual que ya confesó la propia Olga en el vídeo de presentación donde aseguraba que Rocío había sido una de las peronsas que más le había animado a vivir esta experiencia, la joven reconoce: "Yo tengo mucha culpa de que ella haya ido a 'Supervivientes', me responsabilizo, le dije vete porque vas a volver renovada. Hubiese sido más facil decirle quedate". Dejando claro que no quiere entrar en el el problema familiar que están viviendo, Rocío se muestra muy discreta tras las palabras de Olga al tirarse del helicoptero en las que asegura que si volviera a nacer, volvería a casarse con su marido: "Olga cuando habla siempre dice lo que siente pero preferiría hablar de lo que estoy viendo de Olga como concursante. Está bastante integrada en el grupo, bastante activa y eso es síntoma de que tiene ilusión".