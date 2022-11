Rocío Flores, sin pelos en la lengua sobre su relación con Olga Moreno

MADRID, 13 (CHANCE)

Rocío Flores reaparecía ante las cámaras este sábado como madrina y presentadora en el Golden Nails Congress Barcelona y atendía a los medios de comunicación con una sonrisa en su rostro, pero muy nerviosa. Sin pelos en la lengua la joven ha hablado de todos los temas de actualidad, aunque ha dejado dudas en el aire, como cuál es su relación con Olga Moreno en estos momentos tras el distanciamiento que han tenido.

"Muchas veces nunca se aprende a sobrellevar y a aguantar cierto tipo de cosas, intento llevarlo con calma" nos confesaba Rocío cuando le preguntábamos por todas las informaciones que salen acerca de ella y de su familia. La joven nos confesaba estar viviendo un momento difícil por todo lo que ha salido a la luz, pero con fuerza para seguir adelante.

En cuanto a Olga Moreno, la joven asegura que: "siempre he mostrado mi apoyo a Olga y a toda mi familia y así lo seguiré haciendo, me ha salido y no tengo que recalcarlo continuamente, tengo mi conciencia tranquila" y ha recalcado que todos son una familia: "Somos una familia, lo que me importa es que mi familia esté bien y que todos estemos bien".

Rocío se ha mostrado más discreta cuando le hemos preguntado por su situación con Olga: "Se lo tienes que preguntar a ella" y ha dejado claro (con dardo incluido) que: "no te lo voy a contestar porque como yo no he dado ninguna entrevista hablando de Olga, en este sentido".

La hija de Antonio David Flores asegura que "no es un momento feliz en mi vida, creo que todo el mundo lo sabe, llevo dos años, los perores de mi vida, siempre lo he dicho pero la verdad que no estoy enfadada con nadie" y recalca que lo único que ha hecho cuando "he estado en televisión he defendido por encima de todo a mi familia y así me ha nacido, ha llegado el momento de pensar en mí, en mi salud".

Eso sí, la joven ha dejado claro que no está al lado de su padre y alejada de Olga o viceversa: "No estoy en ningún bando siempre lo he dicho, yo soy Rocío; mi padre es mi padre; Olga es Olga; mi familia es mi familia siempre voy a defender" a lo que le decimos "Y tu madre, Rocío Carrasco" y ella responde: "Por supuesto, es la que me ha parido ¿No?".

De esta manera, la joven se dejaba ver tras meses alejada de los focos mediáticos tras ser colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' durante meses. Rocío se incorporaba al elenco de colaboradores para defender a Olga en 'Supervivientes' y de paso dio alguna pincelada al documental de su madre en el que hablaba de ella y de la 'no relación' que existe.