Rocío Flores, petición desesperada a Rocío Carrasco: "Mamá, tus hijos están aquí. Llámanos, habla con nosotros"

MADRID, 16 (CHANCE)

Sobrepasada por la presión que está soportando desde el estreno de la serie documental de su madre, Rocío Carrasco, Rocío Flores ha roto su silencio y, completamente destrozada, ha hecho un llamamiento público a su progenitora, pidiéndole entre lágrimas que se ponga en contacto con ella y con su hermano David para arreglar las cosas porque no pueden más con esta situación.

Después de comentar 'Supervivientes' y antes de abandonar el plató de 'El programa de Ana Rosa', Rocío ha tomado la palabra de modo totalmente inesperado para contar, por primera vez, cómo se siente y confesar, abatida, que ha intentado ponerse en contacto con su madre y ésta no le coge el teléfono.

"A ver cómo lo explico", comenzaba visiblemente nerviosa, dejando claro que no quería pronunciarse sobre la brutal docuserie de Rocío Carrasco: "Yo no voy a entrar a debatir ni opinar sobre el documental, pero siento la necesidad de explicar al menos cómo me siento, porque me estoy creando una coraza que no soy así". Abatida por lo que ha vivido en las últimas semanas y denunciando la presión mediática que está sufriendo a todas horas todos los días, Ro ha respondido a las críticas que ha recibido por su debut como colaboradora televisiva, asegurando que "si me quedo en casa y no vengo a trabajar y no aprovecho la oportunidad es porque tengo algo que ocultar y tengo miedo. Y si vengo a trabajar es que no tengo sentimientos".

"Sí que tengo sentimientos y no pocos precisamente", ha confesado al borde de las lágrimas, antes de confesar que las cosas que se están contando sobre la relación con su madre a raíz de la emisión de su docuserie no son verdad: "Se juzga y se prejuzga y se dice y se dice. Y hay muchas cosas que no son así, y cuando digo que no son así es porque es la realidad. Las cosas no son así"

"Conozco perfectamente a mi madre, mejor que nadie, y se mejor que nadie lo que yo he vivido en la casa de mi madre. Y conozco perfectamente a mi padre y se todo lo que he vivivod en la casa de mi padre", ha señalado antes de mirar a cámara y confesar destrozada: "Se ha dicho que a mí se me ha criado en una casa con odio. En mi casa jamás se me ha inculcado odio hacia mi madre. Jamás en la vida, nunca, y no tengo que mentir porque es la realidad".

Más sincera que nunca Rocío ha hablado de cómo está en estos momentos: "Me siento mal, me siento destrozada, sois muy injustos, se superan los límites. No soy la única persona que está sufriendo, hay otra persona más que se llama David Flores, ya no puedo más".

Completamente destrozada, la joven ha salido en defensa de Antonio David y ha desmentido que su padre la haya manipulado en contra de su madre, asegurando que "tengo 25 años y lo digo públicamente. He demostrado muchas veces la persona que soy. Tengo criterio por mí misma y la persona que se está describiendo en el documental, mi padre, no es así".

Desesperada, y confesando que su madre no le coge el telefóno, Rocío se ha desnudado como nunca y ha lanzado un mensaje públicamente a su madre: "Te lo digo a ti mamá. Lo he intentado por activa y por pasiva de forma privada, muchas veces. Se ha llegado a cuestionar que no me he puesto en contacto con mi madre después de Supervivientes y eso es mentira. El 3 de diciembre Rocío Flores vuelve a llamar a su madre y ayer volvi a llamar a mi madre 2 veces. Y veo que ya la única manera que hay de poder contactar es públicamente".

"A tus hijos no te los ha arrancado nadie, están aquí, tu hija y tu hijo", ha desvelado abatida. "Levanta el teléfono, llámanos, habla con nostors, siéntate con nosotros en casa, pero vamos a aclarar lac cosas", ha pedido a su madre, confesando que "ya no puedo mas. Basta. Ni puedo yo ni puede David. Dejarnos a un lado de todo esto, vamos a hablar las cosas, ya no puedo más. Lo digo de corazón y como lo siento. La situación de mi casa es insostenible. Es todo muy injusto. Las cosas no son así". Un llamamiento desesperado con el que Rocío Flores, hablando también en nombre de su hermano, pide públicamente a su madre q por favor se ponga en contacto con ellos para intentar arreglar las cosas. Simplemente desgarrador. ¿Qué hará ahora Rocío Carrasco?