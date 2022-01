Rocío Flores pide "mucho amor" para toda su familia en el año que hemos comenzado

MADRID, 6 (CHANCE)

Aunque este 2021 no ha sido un buen año para la familia Flores Moreno, finalmente la última noche del año fue mucho más familiar de lo que esperábamos. Dejando de lado las diferencias que le han llevado a separarse, Olga Moreno y Antonio David Flores sí que despidieron el año junto a toda la familia aprovechando el momento para disfrutar de Lola, Rocío y David Flores.Tras despedir el año juntos, la familia se ha vuelto a separar para disfrutar de la noche más mágica del año. Mientras que Olga ha viajado hasta Sevilla para vivir la llegada de sus magestades en familia, Rocío ha preferido quedarse en Málaga para reponer fuerzas antes de retomar las rutinas del nuevo año. Disfrutando de un agradable paseo junto a su mascota, Rocío volvió a dejarnos claro cuál es su deseo para el 2022: "Salud que es lo más importante y amor, mucho amor".Después de la gran polémica que se ha creado tras las últimas palabras de Rocío sobre Rocío Carrasco en las que aseguraba que siempre estará ahí para ella porque es su madre y la quiere, la joven prefiere mantenerse al margen y no echar más leña al fuego. "La voy a querer porque es mi madre, no me voy a ir nunca... Aunque a la gente se le olvide, es mi madre y la voy a querer siempre porque me ha parido" explicó la joven hace algunos días en el programa en el colabora.