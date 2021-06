Rocío Flores, sin poder disimular su abatimiento, entona el mea culpa y pide perdón

MADRID, 16 (CHANCE)

Este martes Rocío Flores vivió una de sus noches más complicadas en televisión en el 'Última hora' de 'Supervivientes', al estallar contra el Maestro Joao por las constantes críticas del vidente - como íntimo amigo y defensor de Tom Brusse - al concurso de Olga Moreno. Fuera de sí y sin contenerse, la hija de Rocío Carrasco increpaba al adivino entre gritos, advirtiéndole que no le iba a consentir las críticas a la que considera su segunda madre y denunciando una campaña de acoso y derribo contra la mujer de su padre por lo que está ocurriendo fuera tras la emisión de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Después de mostrar su peor cara en televisión, Rocío ha reaparecido esta mañana en 'El programa de Ana Rosa' y visiblemente más tranquila y arrepentida por su comportamiento horas antes, ha entonado el mea culpa y ha pedido perdón.

Justificando su salida de tono porque entró en la "provocación constante" que según ella el Maestro Joao está haciendo contra ella y toda su familia desde hace meses tanto en los platós como fuera de cámaras y en redes sociales, Ro ha admitido que "me equivoqué". "No fueron las maneras, y cuando me equivoco lo tengo que asumir", ha declarado.

"Pedir disculpas a Carlos Sobera porque no tiene la culpa de nada pero ni entendí ni entiendo porque a Belén Rodríguez se le permite juzgar a Olga por cosas de fuera y decir barbaridades y a mí se me negase la posibilidad de defender que a Olga no se la juzgue por cosas de fuera sino por su concurso", añadía visiblemente dolida.

Haciendo esfuerzos por contener las lágrimas, Rocío ha confesado que "llegué a mi límite. Llevo un montón de meses sin entrar en la provocación pero no pude más. Esta situacion me supera, pero me parece injusto que se juzgue a Olga no por lo que hace sino por lo de fuera y broto contra Joao por todo lo que llevo aguantando de él desde hace meses. Me está provocando continuamente y es mi fallo porque he sido yo la que he entrado al trapo".

"Aquí una persona hace su trabajo y se va a su casa y se le olvida todo, pero la que lo pasa mal soy yo. Lo acepto, lo asumo, me he equivocado, pido disculpas", ha afirmado muy emocionada, recalcando sin embargo que "me parece injusto que se hagan comentarios tan dañinos como que Olga Moreno lo único que ha hecho en su vida ha sido hacer daño". "No acepto que se pasen a estos términos y al nivel que han llegado las críticas contra Olga", ha añadido.

Un 'mea culpa' con peros que Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana han puntualizado, afirmando que cada uno puede criticar a quien quiera libremente, asegurando que Rocío no es quien de censurar a nadie y recomendándole que no tenga la piel "tan fina" y se tome con filosofía los ataques y comentarios contra ella y contra su familia.