Rocío Flores, primeras imágenes tras la ruptura de su padre y Marta Riesco

MADRID, 21 (CHANCE)

"Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche. Rocío Flores, espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías". Este es el escueto mensaje con el que Marta Riesco anunciaba este jueves a través de sus redes sociales su ruptura con el exmarido de Olga Moreno después de año y medio de amor, señalando directamente como 'culpable' a la hija del que hasta hace pocas horas era su novio.

Minutos después, la reportera volvía a utilizar su cuenta de Instagram para sincerarse con sus seguidores: "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida" confesaba, dejando entrever que algo grave habría sucedido en la noche de este miércoles entre Antonio David, Rocío y ella que habría acabado por fulminar su relación con el exguardia civil.

Una acusación a la que la nieta de Rocío Jurado hacía oídos sordos, que como si la cosa no fuese con ella continuaba retransmitiendo cómo estaba siendo su día -aprovechó para ir a la peluquería a ponerse a punto para un compromiso profesional que tiene en Madrid este viernes- en sus redes sociales.

Rocío ha reaparecido ante las cámaras a su llegada a la capital esta mañana y, seria, suspirando y sin ocultar su enfado porque Marta la haya 'culpado' de su ruptura con Antonio David, ha intentado mantenerse al margen de la polémica. Sin embargo, ha sido al escuchar que su silencio se podría interpretar como que algo ha hecho para que su padre rompiese con la reportera, cuando ha estallado: "¡Ah! Gracias* Es un comentario súper apropiado siendo periodista. Súper objetivo y súper apropiado, muchas gracias y buenos días".