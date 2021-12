Rocío Flores se pronuncia tras el especial homenaje a su abuela, 'El último viaje de Rocío'

MADRID, 15 (CHANCE)

Después de varios días especulando sobre qué objetos privados de Rocío Jurado descubriría Rocío Carrasco en el especial homenaje a su madre, 'El último viaje de Rocío', en la tarde de este martes por fin salimos de dudas. Emocionadísima y sin poder contener las lágrimas en varios momentos del programa, la hija de 'La más grande' abría uno de los 18 containers con las pertenencias de su madre y, recordando diferentes anécdotas de la artista, mostraba algunos de los trajes más icónicos de la chipionera.

Entre actuaciones de artistas de la talla de Marta Sánchez, Miguel Poveda, India Martínez, Adrián o Lorena Gómez - que reversionaron algunos de los grandes éxitos de Rocío Jurado - su hija confesó que no fue consciente de que su madre se iba hasta muy poquitos días antes de su fallecimiento porque siempre tuvo la esperanza de que no pasara y, emocionada al recordar a su madre, enseñó las dos joyas de la artista que nunca se quita, una pulsera con tres brillantes y un anillo.

Un homenaje por todo lo alto al que sin embargo no asistió ningún miembro de la familia Mohedano ni tampoco su hija Gloria Camila, que minutos después del programa, desde el plató de 'Ya son las 8', respondía a los que criticaban su ausencia por "no cobrar" dejando claro que ella nunca ha cobrado por asistir a ningún homenaje de su madre y que la única que ha ganado dinero con esto ha sido su hermana Rocío.

Ahora os ofrecemos la primera reacción de Rocío Flores a 'El último viaje de Rocío Jurado', coincidiendo con el cumpleaños de su hermano David Flores, que hoy cumple 23 años. Agradeciendo las felicitaciones para uno de los pilares de su vida, al que pocas horas antes dedicaba una emotivas palabras a través de sus redes sociales - "Feliz cumpleaños y feliz vida a mi persona favorita, mi mitad. Ojalá toda la vida aprendiendo de ti" escribía en Instagram - la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' se ha mostrado muy seria y, en su línea, ha evitado pronunciarse sobre el homenaje de su madre, con la que continúa sin tener ningún tipo de relación, a su abuela.

"No tengo nada que decir" ha asegurado, dejando en el aire si vió 'El último viaje de Rocío' y los emocionantes recuerdos que su progenitora, Rocío Carrasco, contó de la inolvidable artista. Fiel a su discreción, la influencer tampoco ha querido valorar las declaraciones de Gloria Camila tras su ausencia en el homenaje a Rocío Jurado: "No sé, se lo tenéis que preguntar a ella. No tengo nada que decir", ha señalado.

En cuanto al cumpleaños de David, secretismo total. ¿Habrá fiesta sorpresa?, ¿qué le ha regalado a su hermano en un día tan especial?, ¿veremos a Antonio David y a Olga juntos en esta fecha marcada en rojo en el calendario de la familia? ¡Dale al play y no te pierdas sus respuestas!