Rocío Flores se queda sorprendida tras las palabras de Alba Carrillo

MADRID, 28 (CHANCE)

Alba Carrillo ha dicho esta mañana en el programa 'Ya es mediodía' que Rocío Carrasco si se está preocupando por su hijo, David Flores, unas declaraciones que nos han llamado mucho la atención, sobre todo después de escuchar a Rocío Flores decir en 'El programa de Ana Rosa' que si a ella no le quiere coger el teléfono, lo entiende, pero que con su hermano qué problema hay.

Han sido muchas las personas que han utilizado las redes sociales para aplaudir las palabras de Rocío Flores esta mañana, algo que ni si quiera ha visto la propia protagonista porque después de comer con su representante nos aseguraba que: "No tengo ni idea, no he visto nada, acabo de salir de comer".

En cuanto a cómo se encuentra en estos momentos, Rocío Flores ha asegurado que: "Pues estoy, estoy que no es poco" y ¡atención! porque cuando le hemos dicho las declaraciones de Alba Carrillo en 'Ya es mediodía' se ha quedado muy sorprendida y nos ha asegurado que: "Es que no voy a perder el tiempo ni en contestarla si quiera, es que no tengo ni idea por qué dice eso. Yo alucino de verdad".