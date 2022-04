Rocío Flores no quiere hablar sobre cómo está su padre

MADRID, 14 (CHANCE)

Rocío Flores está viviendo un momento de lo más delicado. Si el huracán de su madre ha pasado a un segundo plano, ahora su vida está servida en la parrilla mediática debido a las informaciones que han salido a la luz acerca de su pareja, Manuel Bedmar, y la infidelidad que habría tenido. Además, la relación de su padre con Marta Riesco está ocupando también las horas de todos los programas de televisión y ella tiene que dar la cara en 'El programa de Ana Rosa'.

Europa Press ha conseguido hablar con la joven en exclusiva, pero lo cierto es que continua sin desvelar cuál fue la reacción de Olga Moreno ante las fotografías de su padre junto a Marta Riesco: "Creo que he sido bastante clara y que he dicho lo que tenía que decir. No tengo nada que decir".

En cuanto a cómo se encuentra Antonio David Flores tras su ruptura con la periodista, Rocío guarda silencio y no desvela cómo se encuentra tras provocar un tsunami mediático. Dolorida, Rocío Flores llegaba a un restaurante junto a su representante afirmando que aun tiene molestias por su operación: "Es que me acabo de levantar del coche y me duele un poco".

No cabe duda de que Rocío Flores se quiere mantener al margen de todas las polémicas que sacuden a su familia, pero debido a su trabajo en 'El programa de Ana Rosa', no le queda otra que afrontar todo lo que se ha dicho sobre ella y su padre. La joven sigue recuperándose después de la lipoescultura que se ha hecho hace unos días y mientras tanto, continua con su vida tras las polémicas.