Rocío Flores no quiere ni oír hablar de la supuesta infidelidad de su pareja Manuel Bedmar

MADRID, 1 (CHANCE)

Después de varios días de rumores de una posible ruptura entre Rocío Flores y su chico Manuel Bedmar, la pareja nos mostraba ayer su lado más cariñoso y cercano confirmando que su relación sigue viento en popa a pesar de todo lo que se ha dicho sobre ellos. Aunque las informaciones apuntaban a una posible infidelidad por parte de Manuel con una chica que podría formar parte del círculo de amigas de Rocío, por el momento la pareja prefiere seguir con su relación al margen de todo.En esta ocasión pudimos ver a la hija de Antonio David y Rocío Carrasco apoyándose en su grupo de amigos más cercano para intentar sobrellevar esta situación de la mejor forma posible. Con una sonrisa en el rostro y dejando de lado sus problemas, la joven insistía en que no tiene nada que decir sobre la supuesta infidelidad de su pareja y mucho menos si es cierto o no que existen mensajes entre ellos. "No tengo nada que decir. Me gustaría fumarme un cigarro si puedo, gracias" nos pedía la joven antes de entrar a un bar.Este nuevo bache se suma al ya complicado momento personal y familiar que está viviendo Rocío desde que su padre y Olga Moreno decidieron poner punto y final a su matrimonio en medio del enfrentamiento mediático que mantiene Rocío Carrasco con gran parte de la familia.