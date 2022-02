Rocío Flores reafirma sus palabras contra Fidel Albiac

MADRID, 10 (CHANCE)

Rocío Flores está siendo una de las principales protagonistas de todas las polémicas que hay servidas encima de la mesa sobre la familia Jurado-Flores. La joven, después de participar en 'Supervivientes' hace dos años, consiguió su puesto como colaboradora en 'El Programa de Ana Rosa' mientras Olga Moreno concursaba en el reality anteriormente citado... y ha sido ahí donde la hija de Rocío Carrasco ha decidido mostrar su opinión sobre las declaraciones que su madre hizo el pasado lunes en 'Montealto'.

Este jueves por la mañana Rocío se sentaba en el plató de Ana Rosa y aseguraba que si un día decide hablar de su vida, quizás se de la vuelta a la tortilla y además acusaba a Fidel Albiac de ser el que indica a su madre lo que decir sobre ellos en televisión, algo que ha sido muy criticado en redes sociales.

Tras su intervención en televisión, hemos visto a Rocío Flores salir de las instalaciones de Mediaset junto a su representante y nos confesaba que se encuentra "Bien" y además aseguraba que: "No, no estoy enfadada, simplemente ya llega un punto en el que bueno... estoy un poco bastante cansada".

Rocío Flores ha acudido a una revisión de su pecho, después de someterse a una operación de la que todavía no tenemos muchos detalles, y salía de lo más contenta: "La revisión muy bien, muy bien, muy contenta" y en cuanto a las polémicas con su madre, la joven nos dejaba claro que: "No voy a decir nada".

La joven ha querido dejar claro que no tenía nada más que añadir a sus declaraciones de por la mañana: "Ya lo he dicho todo, no puedo decir más nada, más claro no puede ser" y volvía a repetir que Fidel Albiac "Es el nuevo ser de luz" -en tono irónico-. Rocío zanjaba el tema haciendo hincapié en su prioridad: "A mí lo que me importa es que mi familia esté bien, ahora me encuentro muy tranquila, el tiempo en el que he estado fuera me ha venido muy bien".