Rocío Flores responde a los que critican su apoyo a su padre: "Publico lo que quiero, cuando quiero y como quiero"

MADRID, 15 (CHANCE)

Continuando con su día a día al margen de la nueva faceta de colaboradora de 'Sálvame' de su madre, Rocío Flores llegaba a la capital este miércoles para continuar con su labor incansable como defensora de Olga Moreno para intentar evitar que este jueves sea la nueva expulsada de 'Supervivientes'. "La apoyo siempre, por supuesto. Ojalá pueda estar en la final", ha señalado esperanzada de que la mujer de su padre supere esta decisiva nominación.

Visiblemente más delgada por el duro momento que está atravesando y que ella misma confesaba recientemente, la hija de Rocío Carrasco ha vuelto a dejar claro que no piensa pronunciarse sobre el debut de su progenitora como 'defensora de la audiencia' ni sobre la posibilidad de reencontrarse con ella por los pasillos de Mediaset; algo que, por otra parte, sabe que no va a suceder.

"Ya sabéis que no voy a decir nada", ha asegurado la influencer cuando le hemos preguntado si se plantea llamar a 'Habla con ella' (sección de Rocío Carrasco en 'Sálvame') para poder hablar con su madre. "De verdad es que me hacéis unas preguntas... ¿Vosotros me entendéis a mí? Me estáis haciendo unas preguntas que deberíais saber las respuestas", añadía visiblemente incómoda por las preguntas sobre su tensa relación con su progenitora, confesando muy seria que "sabéis que es algo que no depende de mí".

Sin embargo, y rompiendo con su discreción habitual, Ro ha querido aclarar que no publicó una imagen con su padre en Instagram asegurando que es un 'super héroe' para humillar a su madre: "Tengo un poder* qué harta estoy. Publico lo que quiero, cuando quiero y como quiero". "Siempre he destacado el amor hacia mi familia y n tengo que dar más explicaciones. Le sacáis la punta que queréis, pero veis cosas donde no las hay", ha señala molesta, afirmando que "siempre he estado con toda mi familia. No hay nada nuevo, mi característica es esa".

En la recta final de 'Supervivientes' y una vez que el reality acabe, Rocío confiesa que se irá de vacaciones porque, tras un año especialmente duro por la docuserie de su madre, es algo que necesita. "Creo que me lo merezco ya", ha comentado, muy discreta sobre sus planes para este verano: "De momento seguir currando y disfrutar de mi familia y acabar lo que me quede de trabajo".

Una faceta televisiva con la que ha triunfado en los últimos meses y con la que prefiere no desvelar si continuará o no cuando acabe 'Supervivientes'. "No lo sé, no tengo ni idea, de verdad", ha señalado, sin confirmar si ha recibido alguna oferta de televisión para la próxima temporada.