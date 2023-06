Rocío Flores rompe su silencio. De su dardo a Marta Riesco a si tiene esperanzas de reconciliarse con su madre

MADRID, 12 (CHANCE)

Alejada del foco mediático desde hace meses, Rocío Flores ha reaparecido públicamente este fin de semana como presentadora del 'Golden Nail Congress' celebrado en Madrid. Cómoda ante las cámaras, y más sincera que nunca, la hija de Antonio David Flores no ha dudado en responder a Marta Riesco, que la ha culpado directamente de su ruptura con su padre, y en confesar si ha tirado la toalla y ya no tiene esperanzas de reconciliarse con su madre, Rocío Carrasco.

A la hija de Rocío Jurado la veíamos precisamente horas antes en el homenaje que su padre, Pedro Carrasco, recibió en su localidad natal de Olosna, en Huelva. Un acto en el que a nadie llamó la atención la ausencia de la influencer que, como confiesa con tristeza, se enteró por redes sociales de este reconocimiento tan especial a su abuelo: "No me han invitado, pero me hubiese gustado ir. ¿Por qué no? Pero tampoco voy a ir a un sitio donde no me quieren, puedo ir perfectamente cualquier otro día. Veinte mil veces he ido a visitar la tumba de mi abuela sin que haya prensa, sin que haya nadie. Nunca me ha hecho falta una cámara para ir a mi abuela, no tendría ningún problema en hacerlo con la figura de mi abuelo" asegura.

"Me remueve el no haber podido estar, pero no iría donde no me quieren, obviamente. Pero que no tienen que estar mi madre y Fidel para que yo vaya" añade, reconociendo que si estuviesen ellos "probablemente no iría". "No por pudor, sino porque no voy a ir a un sitio donde no me quieren, aunque mi abuelo me quería y yo a él" afirma.

Y es que Rocío está convencida de que "probablemente, mis abuelos hubiesen querido que nuestras vidas hubiesen sido totalmente diferentes y por h o por b, las circunstancias se han dado así. ¿qué te voy a decir yo? Si es que al final, yo no soy la que manda ni tengo el poder de decir nada". "Para mí son los dos referentes de la familia y siempre lo he dicho... nunca nada de esto hubiera pasado. Nada es nada, de principio a fin, no solamente estos dos años atrás -desde que se emitió la docuserie de Rocío Carrasco- me refiero a un recorrido enorme por parte de todo el mundo. Ni siquiera yo habría estado en la tele" apunta convencida.

Sin embargo, y aunque pueda parecer una contradicción desvela que "no tiro la toalla" y todavía tiene esperanzas de reconciliarse con su madre aunque cada vez lo ve más complicado. "¿Ya que te voy a decir? Después de estos dos años, ¿Qué te voy a decir? Que pase el tiempo no me va a curar las heridas. Lo puedo ver un poco más lejano pero lo que he sufrido, para mí se queda" admite, asegurando que ella ha perdonado porque "no perdonar es no avanzar". "El tener odio a alguien, el tener rencor, es no avanzar en la vida. Yo quiero seguir creciendo emocionalmente y quiero evolucionar y quiero avanzar. A día de hoy es muy complicado olvidar, pero en un futuro el tiempo dirá" añade.

En un buen momento personal porque como nos cuenta está "mucho más tranquila" desde que se alejó de la televisión -"psicológicamente me ha venido estupendamente y tengo muchísima paz interior al levantarme y ver que no van a hablar de mí en la tele"- Rocío se sincera y confiesa que áhora puede decir que por fin es feliz: "Al cien por cien no lo es nadie, pero soy feliz porque tengo a mi familia con salud, y encima, después de todo lo que ha pasado, me siento hasta agradecida y estaría súper feo quejarme".

Para Marta Riesco, y sus declaraciones culpándola de su ruptura con Antonio David, un mensaje tan claro como contundente. "Si yo rompo mi relación no voy a echar culpas a terceras personas. Creo que todos somos adultos, sabemos lo que hacemos en cada momento. No voy a entrar en el juego que Marta quiere" asegura, afirmando que "no voy a entrar en alimentar algo que me parece lamentable y vergonzoso". "Tengo prioridades, mi prioridad ahora mismo es mi padre y mi hermano" añade, dejando claro que "no tengo nada que ocultar y me da exactamente igual lo que haya dicho". "Tampoco voy a permitir que nadie me arruine la noche ni me quite más mi paz y mi energía, que ya me han quitado bastante" zanja.