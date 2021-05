Rocío Flores 'saca las uñas' por Olga Moreno y Sandra Pica desvela que no quiere volver con Tom Brusse

MADRID, 19 (CHANCE)

Últimas noticias

Noche de emoción en 'Tierra de nadie' con la salvación de Tom Brusse de la nominación después de haber vivido una semana complicada por la visita de Sandra Pica - y su ruptura y posterior 'reconciliación' - y sus numerosas discusiones con Melyssa Pinto, las sorprendentes declaraciones de la ¿exnovia? del francés asegurando que no quiere volver con él y que se siente atraída por Julen y el estallido de Rocío Flores cuando han tachado a Olga Moreno de "manipuladora".

Y es que, convertida en el valor más firme con el que cuenta la mujer de su padre en 'Supervivientes', Ro no ha dudado en salir en defensa de Olga, enfadada como hace tiempo que no la veíamos. Si algo ha caracterizado a la joven en las últimas semanas - las más complicadas de su vida - es el autocontrol y la entereza que ha demostrado tras las durísimas declaraciones de su madre en su serie documental, pero esa 'coraza' se rompió este martes cuando tacharon a su 'segunda madre' de "manipuladora".

El vídeo del día Villacís: “Ignacio Aguado no se va a ir al PP”

La enemistad entre Olga y Valeria Marini ha provocado numerosos enfrentamientos entre ambas y que la mujer de Antonio David admitiese en la última gala que no podía soportar a la italiana por sus actitudes (por otro lado cuestionadas por todos sus compañeros).

Después de ver varias imágenes de sus desencuentros, la defensora de Valeria en plató no dudaba en llamar a la sevillana "manipuladora", momento en el que Ro estalló, sacando las uñas por su 'Oa' y dejando claro que no va a permitir que se mezclen sus problemas familiares con el gran concurso que está haciendo la madre de su hermana Lola.

"Utilizar el argumento fácil de que Olga es la que manipula a Valeria con toda la situación tan complicada que vive mi familia, cuando hemos visto que no es así sino que Valeria es muy intensa, me parece súper sucio y súper feo", ha reprochado una Rocío mucho más seria de lo habitual.

Sandra Pica aclara en qué punto está su relación con Tom Brusse

Por otro lado, Sandra Pica aclaraba su situación sentimental tras haber viajado hasta Honduras para romper con Tom porque ya no estaba enamorada de él pero - tras varios días en la isla con él - decidir dale una segunda oportunidad a su amor antes de su romántica despedida.

Con la mente 'fría' ya lejos de Brusse, Sandra ha confesado que no va a volver con él y ha desvelado sus sentimientos hacia Julen días después de jurar y perjurar que no había nada con el exnovio de Violeta Mangriñán.

"Tom sabe que cada vez que me ha preguntado si he cambiado de decisión por lo de romper le he dicho no", aseguraba la tentadora, aclarando que no quiso darle un beso de despedida porque sabía que cuando abandonase la isla la 'magia' con el francés desaparecería de nuevo: "Sabía que cuando le dejase de ver me iba pasar lo mismo. Me siento bien, me siento mal por él pero no le echo de menos".

"Lo que le he dicho es que cuando vuelva vamos a hablar. Hay un paréntesis, ahora mismo no hay relación", ha asegurado Sandra, confesando que se lo dijo a Tom "de forma suave" y que quiso irse el sábado "porque me sabía mal repetirle tantas veces no".

Además, y para sorpresa de todos, la tentadora ha desvelado sus sentimientos por Julen: "Es mi amigo, me lo paso increíblemente con él pero de ahí no hemos pasado". "¿Me llama la atención? Puede ser", ha admitido, insinuando que el joven con el que se ha rumoreado que podría tener un affaire mientras Tom está en 'Supervivientes' le gusta y podría llegar a ser algo más que un amigo en los próximos tiempos.