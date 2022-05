Rocío Flores sale al paso de los rumores y aclara cuál es su relación con Olga Moreno en la actualidad

MADRID, 17 (CHANCE)

Desde que Olga Moreno rompió su silencio sobre su separación de Antonio David Flores en la revista 'Semana' su relación con Rocío Flores se ha convertido en todo un misterio. Y es que poco después de que la influencer confesase su "decepción" y su "enfado" con la sevillana por haberle ocultado que había concedido una exclusiva, Mediaset tomaba la decisión de no volver a hablar del ex guardia civil ni de todo lo que le rodea (incluidas su hija, su exmujer y su novia, Marta Riesco).

Una auténtica faena para los seguidores de esta especie de 'culebrón', ya que Rocío solo habla de su vida en los programas en los que colabora, siendo muy scasas las ocasiones en las que responde a las polémicas familiares cuando son nuestros micrófonos lo que tiene delante, y no un plató de televisión.

Por eso, nada se sabe sobre cómo está la relación de Olga y Rocío semanas después de que la influencer cargase por primera vez públicamente sobre la que siempre ha considerado como una segunda madre, y de quien se había vuelto inseparable desde que su padre confirmó su separación de la sevillana y su noviazgo con Marta Riesco.

Mientras algunos apuntan a que su relación vuelve a ser la misma de siempre y ambas vuelven a apoyarse la una en la otra como si nada hubiera pasado, otros aseguran que Rocío está más distanciada que nunca de exmujer de su padre y es con la reportera de 'Ana Rosa' con quien ahora presume de buen rollo.

Rumores sobre los que le hemos preguntado a la hija de Rocío Carrasco que, fiel a su discreción, prefiere no entrar en dimes y diretes: "Es que no quiero comentar nada" confiesa, explicando que no quiere decir "nada de nada ni de la relación con Olga ni de nada".

Sin embargo, ante nuestra insistencia y consciente de que sus palabras podrían malinterpretarse, Rocío asegura que "todo está bien" con la exmujer de su padre, confirmando así que las aguas han vuelto a su cauce tras la comentadísima exclusiva de Olga que tan mal sentó a la nieta de Rocío Jurado.