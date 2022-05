Rocío Flores sale al paso de los rumores por su comentada ausencia en el homenaje familiar a Rocío Jurado

MADRID, 31 (CHANCE)

Demostrando una vez más su unión incondicional, la familia de Rocío Jurado se daba cita el pasado sábado en Chipiona para rendir homenaje a la inolvidable artista un año más. Gloria Camila, José Ortega Cano, David Flores, Rosa Benito y Gloria Mohedano, entre otros miembros del mediático clan, asistían a una misa en memoria de 'La más grande' antes de desplazarse al cementerio de la localidad para hacer una ofrenda floral frente al mauseoleo de la chipionera.

Sin embargo, llamaba poderosamente la ausencia de Rocío Flores, que en los últimos años ha viajado hasta Chipiona para no perderse un día tan especial para todos. Una ausencia que ha desatado todos los rumores de distanciamiento entre la hija de Rocío Carrasco y el resto de su familia, a los que ahora responde la colaboradora con ironía.

"Estoy de exámenes. Lo llevo diciendo como mes y pico. Mes y pico llevo diciendo que no puedo ir. Menos mal que he dicho por qué no podía ir sino*" ha apuntado a su llegada a Madrid para cumplir su compromiso semanal con 'El programa de Ana Rosa', molesta porque cada cosa que haga o diga se convierta en noticia.

Un momento en el que hemos aprovechado para preguntarle por el tenso cruce de declaraciones entre Gloria Camila y Ana María Aldón, que dejan ver que su relación no es tan idílica como todos pensábamos hasta ahora. Tras el debut de la mujer de Ortega Cano como diseñadora en la 'Sálvame Fashion Week' la hija del torero confesaba que ella "no se pondría sus diseños porque son para personas mayores" y, además, reconocía que "había echado en falta más cariño" por parte de la gaditana hacia su padre durante el programa.

Unas palabras a las que Ana María no tardaba en responder, dejando claro que ella no es ni la "madrastra" ni tampoco "amiga" de Gloria y admitiendo que no le habían sentado bien las críticas de la joven hacia sus creaciones.

"Yo si considero que era mi amiga, después de 10 años* hemos compartido confidencias, cuando ha estado mal la he apoyado y cuando ha estado bien me he alegrado por ella. Cuando ha necesitado consejos o ayuda he estado. Si eso no lo hacen las amigas... Pero bueno, me ha quedado más claro" contestaba Gloria, dolida, este lunes en 'Ya son las 8', sin ocultar su sorpresa por las declaraciones de la mujer de su padre.

Un enfrentamiento que promete dar mucho que hablar y al que todavía le quedan varios capítulos, pero sobre el que Rocío Flores prefiere no pronunciarse ni posicionarse. Su reacción y sus gestos cuando le preguntamos por este asunto, ¡en el siguiente vídeo!