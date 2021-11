Rocío Flores, sobre la segunda parte de la docuserie de su madre: "A mí ya no me sorprende nada"

La influencer presumió de sus retoques estéticos durante un cómplice paseo con su representante por las calles de la capital

MADRID, 19 (CHANCE)

Intentando continuar con su vida al margen de la separación matrimonial de Antonio David Flores y Olga Moreno, y convertida en el bastión de la familia en estos complicados momentos en los que diferentes y polémicas informaciones sacuden a diario a su padre, Rocío Flores ha decidido centrarse en sí misma y en su bienestar; y para ello, qué mejor que una visita al cirujano plástico para lucir su mejor versión.

Ha sido la propia Rocío la que ha confesado los retoques a los que se ha sometido recientemente y de los que ha presumido orgullosa durante un cómplice paseo por las calles de la capital con su representante y amigo Agustín Etienne; Muy delgada después de haber perdido más de 25 kilos y más guapa que nunca tras inyectarse bótox en la frente para corregir la expresión y ácido hialurónico en la nariz - ya que tenía un pequeño bulto que se apreciaba de perfil, como ha explicado - y en los labios, que ahora lucen más jugosos que nunca, la hija de Rocío Carrasco parece otra. Apostando por un look muy cómodo, la influencer eligió para la ocasión pantalón vaquero, jersey de cuello vuelto en negro y chaleco a juego.

Tan discreta como de costumbre, Rocío ha evitado hablar de cómo se encuentra su padre tras su separación de Olga Moreno y con un "preguntarle a él cuando lo veáis" ha dejado claro que no va a pronunciarse sobre una posible reconciliación en la pareja; algo que, ya ha confesado, le encantaría y que no descarta por la buena relación que mantiene el exmatrimonio a pesar de su ruptura.

Sin entrar en la demanda de Gloria Camila a Rocío Carrasco para evitar que su madre haga públicos en su docuserie los documentos íntimos de Rocío Jurado porque "no es una cosa que me corresponda", la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' no ha podido evitar lanzar un zasca dirigido a su progenitora, al revelar que nada de lo que pueda desvelar en la segunda parte de su docuserie la pillará de sorpresa: "A mí ya no me sorprende nada" ha señalado, repitiendo la misma frase palabra por palabra cuando le hemos preguntado si ya ha perdido la esperanza de recibir una llamada de su madre. El momento, ¡en el siguiente vídeo!