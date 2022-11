Rocío Flores, tajante sobre la docuserie de su madre: "No es que pase, es que llevo un año y medio con lo mismo"

MADRID, 10 (CHANCE)

Se acerca el final de 'En el nombre de Rocío', la segunda entrega de la docuserie de Rocío Carrasco, en la que ha desvelado los motivos de su nula relación con la familia Mohedano y con José Ortega Cano y cómo el torero y sus tíos Amador y Gloria se portaron con Rocío Jurado, que ni fue tan feliz en su matrimonio ni estuvo tan arropada por sus hermanos como todos pensábamos hasta ahora.

Pero al margen de los delicados episodios de la vida de su madre que no había contado hasta ahora - como cuando el torero la echó de la finca 'Yerbabuena' a altas horas de la madrugada o cuando decidió cambiar su testamento a espaldas de su familia para nombrar heredera universal a su hija - en la serie documental también ha habido tiempo para hablar de Antonio David Flores, gran señalado en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

A pesar de que en esta segunda parte ha perdido gran parte de su protagonismo en favor de Ortega Cano o Amador Mohedano - grandes perjudicados en 'En el nombre de Rocío' - su nombre ha salido a la palestra en el úlimo programa con el testimonio del que fuera guardaespaldas de Rocío Carrasco en 1995, Tony Rodríguez.

Este hombre, en silencio hasta ahora, ha revelado que vio a Antonio David "insultar" y "zarandear" a la hija de Rocío Jurado: "Él siempre quería pasar por encima de Rocío. Era continuado. Cuando veía que algo no le cuadraba se metía con ella. Delante mía la ha llamado hija de p. y le ha dicho cosas fuertes. Rocío era una mujer sometida y le tenía miedo"

Unas declaraciones sobre las que ahora se pronuncia Rocío Flores, alucinada porque desconocía la existencia de Tony Rodríguez, de quien "pasa olímpicamente" como nos ha dejado claro: "Sí, va a ser mejor, aunque no sé quién es el guardaespaldas ese, me acabo de enterar ahora mismo". "No, no es que pase*" ha añadido a continuación, confesando que no sabe ni qué decir porque, como afirma con contundencia, "llevo un año y medio con lo mismo, entonces ya*".

Menos expresiva se ha mostrado cuando le hemos preguntado por el divorcio de Ortega Cano y Ana María Aldón, a la que deja claro que le desea "lo mejor": "No me tiene que caer ni bien ni mal, yo no tengo nada en contra de nadie" ha afirmado después de asegurar que no tiene "ni idea" del acuerdo al que habrían llegado el torero y la andaluza para formalizar su separación.