Rocío Flores toma la determinación de no hablar más de la posible reconciliación de su padre y Olga Moreno

MADRID, 29 (CHANCE)

Después de unos días de descanso disfrutando de su familia en Málaga y sin rastro de un acercamiento por Navidad con su madre, Rocío Carrasco, Rocío Flores ha reaparecido en 'El programa de Ana Rosa' y ha contado cómo está viviendo estas fechas tan entrañables, marcadas por la separación de su padre, Antonio David Flores, y Olga Moreno.

Muy sonriente pero más esquiva que nunca, la influencer ha preferido no alimentar los rumores de reconciliación que persiguen a la pareja y, respetando los deseos de su padre y de la que considera su segunda madre - "si ellos mismos no quieren que se habla de ellos no me corresponde a mí" se ha excusado - ha dejado en el aire cómo ha pasado la Navidad la familia Flores Moreno.

"Yo no he cenado en casa de mi padre en Nochebuena ni he comido el 25 porque me tocaba pasarlas en otro sitio, pero no por nada", ha desvelado, dejando claro que "si queréis saber si ellos cenaron juntos se lo tenéis que preguntar a ellos. Lo que pasa en su casa si lo quieren contar que lo cuenten ellos".

"No sé como explicarlo pero no quieren que diga lo que hacen o dejan de hacer", ha reconocido sonriente y sin querer hablar en esta ocasión sobre una posible reconciliación entre su padre y Olga: "no quiero ni pensarlo". "Ellos sin libres, que hagan lo que quieran con su vida y que sean felices. Se rompió un matrimonio pero no una familia como ellos dijeron y ojalá siga así", ha señalado.

Eso sí, de lo más sonriente Rocío no ha tenido problema en confirmar que su padre y Olga siguen viviendo juntos y que aunque Antonio David "va y viene, hasta día de hoy no tiene otra residencia que yo sepa".

Lejos de ver la Navidad como una fecha triste por la separación de su padre o por su distanciamiento con su madre, Rocío confiesa que son unas fiestas muy especiales que le gusta pasar en familia y ha admitido que, pese a estar a día 29, todavía no sabe qué hará en Nochevieja, ya que "tengo planes con la familia y con amigos, pero a ver si el Covid lo permite". "Familia es con quien haya en mi casa" ha añadido bastante esquiva cuando sus compañeros de programa le han preguntado de qué familiares hablaba, negándose a confirmar si Olga y Antonio David despedirán el año juntos.

¿Echa de menos a su madre en estas fechas tan especiales? "Hay partes que me faltan, es obvio, pero en general siempre me ha gustado mucho celebrar la Navidad. Mis ausencias llevan mucho tiempo sin aparecer, 8 o 9 años y ya me he acostumbrado a la ausencia de la Navidad. Sería algo raro", ha confesado.