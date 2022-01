Rocío Flores, "tranquilísima", se toma a risa los ataques de Jorge Javier Vázquez: "No tengo nada que decirle"

MADRID, 19 (CHANCE)

"Eres muy chunga para lo joven que eres y la poca trayectoria que tienes, y no te olvides que trabajas en televisión por ser la hija de Rocío Carrasco y la nieta de Rocío Jurado, que si fueses solo la hija de 'el penas' no trabajarías en la tele", son algunas de las durísimas palabras con las que Jorge Javier Vázquez, molesto, se ha dirigido a Rocío Flores en 'Sálvame' este martes.

Las declaraciones de la colaboradora asegurando que pena le daba el presentador a ella después de enterarse de que había 'rebautizado' a su padre como 'el penas' no tardaron en tener respuesta por parte de Jorge Javier que, lejos de zanjar el asunto, se dirigió a Rocío directamente para decirle que no tenía que sentir pena por él porque es el presentador estrella de la cadena, le va muy bien en el teatro y a su edad ya tenía una carrera mientras que a ella se la conoce solo por los fitros de Instagram. "Pena me daría tener un padre tan miserable como el tuyo", añadía, apuntando que si tanto se le llena la boca de hablar de lo importante que es la familia no entiende como deja a su hermano David con Olga en vez de llevárselo con ella, que es lo que él haría.

Un mensaje implacable con el que Jorge Javier deja claro que no está dipuesto a perder su guerra contra Rocío Flores y sobre el que le hemos preguntado a la hija de Rocío Carrasco antes de su regreso a Málaga para reencontrarse con su padre y sus hermanos después de unos días en la capital en los que, además de cumplir con sus compromisos profesionales, se ha dejado ver con Gloria Camila y ha visitado a José Ortega Cano después de que el diestro rechazase las cajas con los objetos que se dejó en la casa de Rocío Jurado que le ha enviado Rocío Carrasco 15 años después de la muerte de la artista.

De lo más sonriente, Rocío ha dejado claro que no le importa lo que Jorge Javier haya dicho sobre ella y con un "no tengo nada que decir" ha preferido no responder a los ataques del presentador. Eso sí, sin rastro de la tristeza de días atrás - y sin poder contener una risa irónica en algunos momentos - la influencer ha confesado estar "tranquilísima" y "con fuerzas" a pesar de su guerra con uno de los hombres más poderosos de Mediaset.

