Rocío Flores vuelve a casa con su padre tras su vuelta a la televisión

MADRID, 13 (CHANCE)

Retomando poco a poco la normalidad en medio del huracán familiar creado por las palabras de Rocío Carrasco, su hija Rocío Flores disfruta de la vuelta a la televisión en la que está contando con el apoyo incondicional de su tía Gloria Camila. Compaginando a la perfección su vida en Málaga, donde la esperan su hermano y su novio y su paso por la capital donde cumple con sus compromisos profesiones, la joven reconoce que está tranquila y feliz.Saliendo de casa de Gloria Camila a primera hora de la mañana, la joven confirma que "vuelve a casa" sin aclarar cuándo regresará a Madrid para sentarse de nuevo en un plató de televisión pero aclarando que ha echado mucho de menos a su hermano David y su padre en estos días de separación: "Pues la verdad es que sí".Aunque Rocío ha tomado la decisión de quedarse al margen de toda la información que su madre está revelando a través de los diferentes capítulos de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', lo cierto es que mucho de lo que está contando su madre tiene que ver directamente con ella. Hace tan solo unos días Rocío Carrasco contaba como supustamente su hija a los nueve años le preguntó por los pisos que su abuela Rocío Jurado tenía en Miami, una pregunta que según cuenta Rocío Carrasco, estaba incitada por su padre.Durante la jornada, Rocío también aprovechó para comer en un restaurante de Madrid junto a unos amigos para podere despedirse de ellos antes de regresar a casa. A la salida, la joven dejó claro que, a pesar de su aparición en el programa de 'Supervivientes 2021: Conexión Honduras', ella no es la defensora oficial de Olga Moreno. "Yo no soy su defensora oficial que ya no sé cómo decirlo que tenéis a su defensora en plató" sentenció la joven. Sin descartar un nuevo viaje a Honduras para reencontrarse con Olga en el programa, la joven explilca: "No tengo ni idea, no lo sé. No te puedo decir porque no tengo ni idea".