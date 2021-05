Rocío Flores vuelve a salir en defensa de Olga Moreno y manda mensaje a los que la critican

MADRID, 26 (CHANCE)

Días después de haber visto unas imágenes en las que hablaba largo y tendido sobre Rocío y David Flores y sobre la especial relación que mantiene con ellos, y de confesar arrepentida que su familia le iba 'a matar' por haber contado de más, Olga Moreno ha vuelto a sincerarse durante una tranquila charla con su compañera Sylvia Pantoja.

Así, y a pesar de estar arrepentida por haber hablado tanto de sus hijos, la mujer de Antonio David Flores ha señalado que ella también se tiene que "desahogar" porque "he entrado aquí mal" por la situación que dejó en su casa cuando viajó a 'Supervivientes', justo tras el estreno de la docuserie de Rocío Carrasco, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Confesando que le gustaría ayudar en estos complicados momentos a su gente, Olga ha vuelto a sincerarse sonre su familia, refiriéndose indirectamente una vez más a la madre de Rocío y David: "Tenemos una unión increíble. Tanto los Morenos como los Flores somos una piña la verdad y a esos niños no les falta de nada. A falta de su madre, ellos siempre han tenido una familia y no tienen nada de rencor".

Unas sinceras palabras que Rocío Flores, presente en el plató de 'Tierra de nadie', entiende y justifica, puesto que como asegura la nieta de Rocío Jurado, Olga no hace otra cosa que hablar de su vida y cree que no se la cuestionaría y criticaría tanto si no fuese por la docuserie de su madre.

"Me encantaría que las personas que la están criticando por hablar de su vida se hubiesen ido a la isla con las circunstancias que se ha ido Olga. Si no hubiera pasado todo esto - en referencia al testimonio de su madre - los mismos estarían dando palmas con las orejas por escucharla. Lo que pasa es que ahora no interesa", ha defendido Ro, mandando un 'recadito' a todos los colaboradores que se han posicionado en contra de la mujer de su padre en las últimas semanas: "Se deberían centrar en lo buena superviviente que es y el gran concurso que está haciendo".