Rocío Flores vuelve a salir en defensa de Olga Moreno

MADRID, 18 (CHANCE)

Visiblemente más tranquila tras haber pedido perdón en 'El programa de Ana Rosa' tras su salida de tono durante su tenso enfrentamiento con el Maestro Joao en 'Supervivientes', Rocío Flores intenta continuar con su día día al margen de las duras críticas de Jorge Javier Vázquez, que no entiende cómo, con su edad y siendo conocida por hablar de su vida privada, la hija de Rocío Carrasco se puede permitir los comportamientos y comentarios que tiene en los platós.

Eso sí, tiene claro que no va a entrar el trapo y advierte a nuestra reportera: "No me tires de la legua que sabes que no voy a decir nada". "Me sabe ser maleducada y subir la ventana pero sabes que no voy a decir nada", ha asegurado Rocío muy seria tras una jornada de compras con Gloria Camila, con quien vuelve a presumir de complicidad públicamente tras varios meses sin dejarse ver juntas.

Y, haciendo gala de una contención digna de admirar y avisando que "entiendo vuestro trabajo y no quiero ser maleducada pero no tengo nada que opinar", la nieta de Rocío Jurado ignora las preguntas relacionadas con la demanda de su hermano David a su madre, con el perdón que presuntamente les habría pedido su padre a ella y a su hermano y también con la existencia de un diario de su abuela que no dejaría en buen lugar a muchos familiares y cuyo contenido se desvelaría en la segunda parte de la docuserie de su progenitora.

Sin confirmar o desmentir si va a ir a Honduras a dar una sorpresa a Olga Moreno, Rocío sale en defensa de la mujer de su padre, señalando orgullosa que "ahí está, siendo lider por tercera vez y segunda semana consecutiva". Además, una vez más, afirma que la que considera su segunda madre puede hablar de ella y de su hermano David siempre que quiera porque forman parte de su vida: "Efectivamente, aparte de hacer más cosas. Me quieres tirar de la lengua y ya sabéis que no voy a decir nada".